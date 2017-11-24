Не только дочь: журналисты нашли на Харьковщине еще одних родственников Корнета

Журналистам удалось узнать, что дочь боевика Игоря Корнета не единственная его родственница. которая проживает в Харьковской области. В селе Башкировка живут родители его нынешней жены Натальи. От нее у луганского сепаратиста еще двое детей, говорится в сюжете ТСН.

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Общаться с журналистами тесть и теща Корнета не захотели. Сказали только, что уже давно не поддерживают связей с зятем. А вот их сын по телефону сообщил, что с сестрой общается крайне редко и подозревает, что ее и детей давно вывезли из Луганска.

"У нас с ней связь очень редко. Он ее скорей всего вывез", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, дочь боевика Корнета исчезла из харьковского университета после разоблачения журналистами. СМИ сообщали, что она учится в харьковском университете и владеет достаточно большими средствами.