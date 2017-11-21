В МИД Беларуси прокомментировали высылку их дипломата из Украины

В Министерстве иностранных дел Беларуси считают решение украинской стороны о высылке белорусского дипломата из Украины безосновательным.

Об этом говорится в сообщении на сайте белорусского внешнеполитического ведомства в ответе белорусским журналистам.

«Расцениваем решение украинской стороны о высылке дипломата посольства Беларуси в Украине как абсолютно безосновательное. Выражаем сожаление в связи с этим недружественным шагом Киева», - отметили в МИД Беларуси.

Читайте такжеЛукашенко не поедет на саммит "Восточного партнерства" в Брюссель

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины в ответ на объявление Беларусью украинского дипломата Игоря Скворцова персоной нон-грата в этой стране выслало из Украины сотрудника посольства Беларуси в Киеве.

В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что сотрудник посольства Беларуси выслан из Киева на основе принципа взаимности.

17 ноября стало известно, что 25 октября в Минске сотрудники КГБ Беларуси задержали собственного корреспондента «UA: Украинское радио» в Беларуси, бывшего собственного корреспондента агентства УНИАН в Минске, гражданина Украины Павла Шаройко.

По словам посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, Шаройко обвиняют в шпионаже и удерживают в следственном изоляторе КГБ Республики Беларусь.

20 ноября в Комитете государственной безопасности Беларуси заявили, что «координацию разведывательной деятельности» украинского журналиста Шаройко осуществлял сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, действовавший под прикрытием должности советника Посольства Украины в Беларуси».

Украинский посол Кизим в комментарии белорусскому изданию TUT.BY сообщил, что украинская сторона по просьбе белорусской отозвала из Минска первого секретаря посольства Украины Скворцова. Известно, что он покинул Беларусь после 25 октября, но конкретная дата не названа.