Еврокомиссар жестко раскритиковал Украину за невыполнение договоренностей, которые были условием предоставления безвиза

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан жестко раскритиковал Украину за невыполнение ранее достигнутых договоренностей и за ход проверки электронных деклараций.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующая критика прозвучала в четверг в Брюсселе на пресс-конференции в ответе на вопрос о невыполнении Украиной обещания снять запрет на экспорт леса.

"Относительно запрета на лес - это не единственное условие, которое не выполнено. Откровенно говоря, с моей точки зрения, тот факт, что нет действующего механизма проверки, чтобы оценить электронные декларации, в плане борьбы с коррупцией гораздо серьезнее", - сказал Хан.

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Еврокомиссар напомнил, что электронные декларации государственных служащих и политиков были последним условием для либерализации визового режима.

"Наконец это было принято. Я должен отметить, что для меня это было сюрпризом. Один с половиной миллиона человек задекларировали свои доходы по состоянию на лето прошлого года. Сегодня только сто деклараций, кто-то сказал мне, что их 94, было проверено. Это бессмысленно! И нет даже ни одного вывода после этих проверок", - эмоционально оценил ситуацию Хан.

Также он считает очень важным "создать больше прозрачности относительно того, кто является конечным бенефициаром компаний".

"Также и в этом вопросе мы не видим никакого прогресса", - подчеркнул еврокомиссар.

Говоря о запрете на лес, европейский чиновник отметил, что это является нарушением правил ВТО и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

"Я помню, когда эта проблема появилась, и мы говорим о ней уже два года. Два года назад меня проинформировали представители власти, что снятие запрета на лес будет очень скоро, но это должно произойти вместе с законом по обращению с лесами - чтобы никто не хотел вырубать деревья без того, чтобы не посадить новые. Но они не смогли это сделать, и сегодня все в Украине против снятия запрета, потому что, мол, европейцы хотят истощить украинский лес, что совсем не так", - детализировал Хан.

При этом он возложил ответственность за невыполнение обязательств на украинскую власть.

"Но в любом случае, это их ответственность. Что я хочу сказать, так это то, что мы говорим не об одном условии, которое не было выполнено", - подчеркнул еврокомиссар.