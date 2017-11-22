Новоназначенный директор ГБР рассказал о своей главной задаче

Новоназначенный директор Государственного бюро расследований Роман Труба обещает быть политически незаангажированным и восстановить доверие к правоохранительной системе.

Как сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко, об этом Труба заявил во время встречи с главой государства сегодня в Киеве.

«Для меня большая честь и высокое доверие возглавить новосозданный правоохранительный орган», - заявил Труба.

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Он отметил, что в то же время это является большим вызовом - восстановить доверие украинцев к правоохранительной системе.

«Главное, чтобы в Украине поверили в реализацию принципа справедливости и неотвратимости наказания. И этого всего можно будет достигнуть только профессиональной настойчивой работой, новыми методами, а также политической незаангажированностью», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 ноября 2015 года приняла закон о Государственном бюро расследований.

На ГБР возлагаются обязанности по расследованию преступлений, которые сейчас подследственны прокуратуре, а именно - преступлений, совершенных высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов НАБУ, и военных преступлений.

Директора ГБР назначает президент Украины по представлению премьер-министра, которое тот вносит на основании решения конкурсной комиссии. Первый заместитель и заместитель директора назначаются на должность и увольняются директором бюро по представлению конкурсной комиссии.

В марте 2016 года Кабинет министров утвердил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора Госбюро расследований, в состав которой вошли по три представителя от президента, Верховной Рады и правительства.

7 сентября 2017 года Порошенко заявил, что председатель ГБР должен быть избран до 20 ноября.

16 ноября директором ГБР был избран Труба, а его первым заместителем - Ольга Варченко.

Сегодня, 22 ноября, президент подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований.