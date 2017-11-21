В преступлениях против Майдана признаны виновными 48 человек – ГПУ

Руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что на сегодняшний день в преступлениях против Майдана судами признаны виновными 48 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«В целом в процессах, которые расследуются ГПУ, сообщено о подозрении в совершении преступлений (во время Революции достоинства - УНИАН) 225 лицам, из которых 34 - чиновники, 137 - работники органов внутренних дел, в том числе 17 - следователи, 10 - прокуроры, двое - судьи и 42 - гражданские лица («титушки»)», - отметил Горбатюк.

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По его словам, в суд направлен 51 обвинительный акт в отношении 117 человек. По результатам рассмотрения судами признаны виновными 15 человек, в отношении 14 из них установлены обвинительные приговоры.

«В целом результаты работы правоохранительных органов Украины по расследованию этих событий следующие: сообщено о подозрении 380 человек, из них 48 – высшие должностные лица, 203 - правоохранители, 25 - следователи, 16 - прокуроры, 15 - судьи. В целом направлено в суд 154 обвинительных акта в отношении 238 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 48 человек и по 41 из них вынесены обвинительные приговоры», - добавил руководитель департамента ГПУ.

Вместе с тем он уточнил, что в настоящее время реально отбывает наказание в виде лишения свободы только один человек.

«Из 41 двое получили только приговор в виде лишения свободы. Это двое «титушек». У одного - это 4,5 лет, у другого - 2,5 года. Во втором случае приговор был в октябре, суд вынес ровно такой приговор, что, с учетом «закона Савченко» «титушка» вышел из-под стражи в день вынесения приговора», - сказал Горбатюк.

Также он сообщил, что в эпизоде противостояния 18 февраля 2014 года («мирное наступление») сейчас один обвинительный приговор в отношении одного человека. В эпизоде штурма Майдана 19 февраля Департамент спецрасследований ГПУ направил два обвинительных акта в суд, еще в одном эпизоде разгона 20 февраля направил два обвинительных акта на 6 человек.

Горбатюк отметил, что в Департаменте спецрасследований работает 46 следователей и 30 прокуроров.

*** В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства акций протеста.

21 ноября 2013 года Кабинет министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Акции протеста начались в тот же день. В частности, на Майдане Незалежности в столице митингующие установили палатки и находились там круглосуточно. В ночь на 30 ноября 2013 года спецназовцы «Беркута» избили десятки активистов, преимущественно молодежь, после чего на улицы украинских городов вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция достоинства.

В результате тогдашний президент Виктор Янукович в феврале, после массового расстрела безоружных граждан в центре Киева, бежал в Россию.