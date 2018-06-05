События недели: версия читателей УНИАН - бойня в Вегасе, страсти в Верховной Раде и пенсионный "подарок" от властей

Начало недели принесло жуткие новости из США. Там, на кантри-фестивале в прекрасном городе Лас-Вегас, произошел самый массовый расстрел в истории страны.

Вооруженный целый арсеналом стрелок, закрывшийся в номере на 32 этаже легендарного отеля-казино «МандалайБэй», открыл огонь из автоматического оружия по посетителям фестиваля, где, на тот момент, собралось около 30 тысяч человек. В результате стрельбы погибли 59 человек, среди которых были и офицеры полиции, 527 человек получили ранения, некоторые - очень тяжелые, так что количество жертв может еще увеличится.

Стрелком оказался некий Стивен Паддок, 64-летний житель пригорода Лас-Вегаса, который до выхода на пенсию работал обыкновенный бухгалтером. Он был достаточно обеспеченным по американским меркам человеком, ранее в каких-либо противозаконных действиях замечен не был, в армии не служил и участия в боевых действиях не принимал.

Как его угораздило совершить такое жуткое преступление, на данный момент, неизвестно. Стрелок застрелился до прихода спецназа и никакой записки после смерти не оставил. Расследование по горячим следам также не смогло определиться с мотивами преступления. Все выглядело так, что у Стивена, по словам его брата, просто «что-то перещелкнуло в голове». Версию о «перещелкивании» подтвердил и шериф полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, который описал Паддока как «озлобившегося человека, который стремился убить как можно больше людей». Вот только ответов на вопрос, почему же он так озлобился, и от чего у него случилось помутнение рассудка, пока найти не удалось.

Казалось бы, все идет к тому, что его объявили бы очередным психопатом и дело закрыли, поскольку представители ФБР уже заявили, чтоследствие не нашло доказательствами того, что стрельба в Лас-Вегасе была терактом.

Однако в этот момент ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе на себя взяло «Исламское государство», которое ранее в присваивании себе чужих «успехов» особо замечено не было. Террористы распространили заявление, в котором сообщалось, что открывший стрельбу по толпе в Лас-Вегасе Стивен Паддок был их «солдатом» и принял ислам «несколько месяцев назад». По их словам, Паддок, он же Абу аль Бар аль Амрики (боевой псевдоним) – солдат Халифата, откликнувшийся на призыв Абу Бакра аль-Багдади (главаря ИГИЛ) атаковать граждан «крестоносной» коалиции.

Это сообщение, видимо, привело американские спецслужбы в некоторое замешательство. Поскольку одно дело – разбираться с одиночкой-маньяком-психопатом, а другое – если спецслужбы проморгали такой крупный теракт, устроенный извне исламистами-радикалами. В ФБР поспешили выступить с новым успокоительным заявлением для граждан, в котором утверждалось, что никакой связи между стрельбой в Лас-Вегасе и террористами из «Исламского государства» нет и быть не может.

С такой поспешностью, ФБР может сесть в лужу, поскольку если заявление ИГИЛ окажется правдой, и террористы опубликуют какую-то информацию, подтверждающую их причастность к расстрелу, в США может разгореться громкий скандал.

Также на этой неделе наши читатели следили за тем, как народные избранники решали судьбу наших с вами пенсий (если мы до них, конечно, доживем). 3 октября не без проблем Верховная Рада таки приняла многострадальный закон о пенсионной реформе, голосования за который долго и настойчиво добивался Международный валютный фонд. Полностью здесь расписать все положения нового закона не позволяет формат, но интересующимся рекомендую прочитать наш материал «Пенсионная реформа: что ждет украинцев», там вполне доступно, на пальцах, объясняется, что - почем.

Если вкратце, то нас, дорогие читатели, в очередной раз «прокатили». Наше мудрое правительство во главе с премьером Гройсманом, конечно же, заверяет, что это ответственное историческое решение, установление справедливой системы пенсионного обеспечения и вообще, улучшит качество жизни пенсионеров. То, что это решение «историческое» - согласен, а вот по поводу улучшения качества жизни ныне здравствующих пенсионеров и будущих есть большие вопросы.

Фактически, за громогласными заявлениями о счастливой и сытой жизни на заслуженной пенсии кроется повышение пенсионного возраста, поскольку отныне иметь право на пенсии будут только те, у кого насобиралось не менее 25 лет страхового стажа (было 15), и за 10 лет он (стаж) будет повышен до 35 лет. На данный момент, это тяжелее всего ударит по миллионам граждан предпенсионного возраста, которые рассчитывали на получение пенсий, исходя из действующего законодательства (минимум – 15 лет страхового стажа). Как они смогут добавить к своему стажу столько лет – загадка. В общем, данная мера резко сокращает само количество людей, которые могут рассчитывать на эту самую пенсию.

Что делать тем украинцам, которые в бурные 90-е остались без работы или работали неофициально, и которые точно не смогут насобирать 35 лет страхового стажа – никто не говорит.

Также, путем отмены льготного трудового стажа, лишены возможности раннего ухода на пенсию учителя, чернобыльцы, медики, шахтеры и так далее. Исключения только для военнослужащих и правоохранителей – эту категорию наши законодатели трогать, видимо, побоялись.

Есть новости для студентов стационара и женщин в декрете. Обучение в ВУЗе засчитают в страховой стаж только для студентов-бюджетников дневной формы обучения, да и то не для всех, а тех, кто учился с 2004 по 2017 год. Если вам повезло, и вы были студентом-бюджетником, например, с 2000 по 2005 год, то вам засчитается в стаж только один год. Как вам, нравится? Приблизительно такая же история с декретом.

Хитро поступили и с индексацией, которая должна быть автоматической при росте инфляции и средней зарплаты. Она перенесена на 2021 год и будет урезана в два раза, а в 2019-2020 годах отдана на откуп Верховной Раде, которая не обязана принимать решение. О 2018 годе просто забыли.

Это - только часть ярких моментов этой замечательной реформы. Если подвести итог, можно сказать, что до пенсии доживут не все, а кто доживет – получит явно не то, на что рассчитывал.

Кроме этого, на этой неделе наши читатели следили за баталиями, развернувшимися в Раде вокруг принятия законопроектов о Донбассе. Процедура прошла в лучших традициях украинского парламентаризма – с блокированием трибуны, драками, вырванными микрофонами, затрещинами и дымовыми шашками.

Суть конфликта заключалась в следующем. Порошенко внес в парламент пакет о реинтеграции Донбасса, о котором говорили еще с весны, но толком его положений никто так и не видел. И захотел, чтобы депутаты его сразу приняли.

Однако отдельные политсилы в Раде, что говорится, встали на дыбы, поскольку в законопроекте содержалось очень много достаточно спорных положений, например, о прекращении торговой блокады оккупированных территорий, наделении президента правом применять вооруженные силы в мирное время, законодательное закрепление Минских соглашений, почти полное игнорирование темы оккупации Крыма и так далее.

Быть может, Банковой двигали благие намерения (там объясняли, что этот закон необходим для освобождения оккупированных территорий, просто вы ничего не понимаете), однако Порошенко, судя по всему, решил пойти по стопам Януковича, который раньше тоже любил выдавать законопроекты за день до голосования без обсуждения и согласования, а после, ломая Раду через колено, добивался позитивного для себя голосования.

Масла в огонь также подлило желание Банковой продлить на год так и не заработавший закон об особом статусе ОРДЛО, в котором содержатся положения о выборах, местном самоуправлении, языке и т.д. Заработать он должен после освобождения оккупированных территорий и проведения на них выборов по украинским законам. Понятно, что заработать он в обозримом будущем не может, однако его существование оставляет шанс на политическое урегулирование ситуации. Продление действия этого закона объясняется необходимостью избежать ослабления переговорных позиций Украины, поскольку отказ от его продления грозит нам потерей международной поддержки, ведь Кремль сможет во всеуслышание заявлять о том, что Украина отказывается выполнять взятые на себя обязательства, вышла из Минска-2, и снимайте, мол, санкции. И именно поэтому ЕС и США настаивают на его продлении, ведь, в противном случае, им придется тяжело на переговорах с Россией.

В итоге, чтобы сорвать голосование, десятки нардепов от «Самопомощи» и других политсил, совместно с внефракционными депутатами, толкаясь и вырывая микрофоны, заблокированы трибуну и президиум. Спикер парламента Парубий позвал на совещание лидеров фракций, однако переговоры о разблокировании трибуны потерпели фиаско, и он закрыл заседание. Уставшие и разругавшиеся депутаты разошлись по вечернимтелеэфирам рассказывать, кто из них «рука Кремля» и проч.

Казалось бы, все шло к полному провалу, однако Петр Порошенко не для того стал президентом, чтобы какие-то депутаты ломали его начинания, да и срочная встреча с послами США, Германии и Франции после первого провала голосования, видимо, добавила ему необходимый заряд бодрости. На следующий день, после поиска компромиссов и не без хитрости (ряд нардеповиз пропрезидентской фракции заблокировали трибуну до того, как это сделали оппоненты) Верховная таки приняла закон о реинтеграции Донбасса в первом чтении и продлила на год закон об особом статусе ОРДЛО. После этого праздник демократии завершился броском в зале боевой дымовой шашки особо экзальтированным депутатом Левченко. Окутанные дымом и уставшие от насыщенной трудовой недели депутаты разошлись по домам.

Если вы думаете, что это были все события в Раде, то ошибаетесь. Если за пенсионной реформой и страстями по Донбассу читатели следили, то вот еще одни знаковые изменения, которые были приняты на этой неделе, читатели пропустили, а зря, поскольку коснутся они многих.

Дело в том, что в день принятия пенсионной реформы нардепы проголосовали еще за один президентский закон, согласно которому вносится множество изменений в Хозяйственный, Гражданский процессуальные кодексы и другие законодательные акты, необходимые для проведения судебной реформы. Многие из них, безусловно, правильные и нужные. Однако дьявол, как говорится, кроется в деталях. Эти изменения были приняты пакетом, с учетом многих поправок, которые не обсуждались и не анализировались. После того, как юристы и общественники посмотрели, что же там такого напринимали депутаты, они схватились за голову.

Как выяснилось, по сути, нас с вами фактически лишили права на правосудие. Серьезное повышение судебного сбора очень осложнит жизнь простым гражданам, пытающимся добиться справедливости в суде. Еще смешнее то, что теперь вводится, грубо говоря, залоговая система. Если вы решите судиться против какой-нибудь крупной компании или олигарха, вас сначала обяжут внести сумму стоимости дорогих адвокатов ответчика.

Одна замечательная поправка запрещает предъявлять иски о необоснованности владения активами связанным лицам. А это означает, что если у чиновника-коррупционера (которые все бедны, как церковные мыши), конфисковывают имущество, то все, что записано на его бабушек, котов, жен и детей, конфискации не подлежит.

А как вам теперь новое право судьи выносить в одностороннем порядке постановления против фирм и юрлиц, даже если они не являются участниками процесса? Например, идет какое-то разбирательство между двумя фирмами, в деле вы просто упоминаетесь, как поставщик чего-либо одной из сторон, и к процессу особого отношения не имеете – так вот, против вас может быть принято какое-то решение.

О независимости судей Верховного суда можно забыть, поскольку, хотя они и выбираются на конкурсной основе, утверждаться будут президентом.

Есть и прекрасная поправка о том, что судья теперь может проводить тайные встречи по отдельности с каждой из сторон, а о чем они будут говорить, никем не будет фиксироваться. Какое прекрасное поле для «договорняков», вы представляете?

Еще одни изменения, которые парламент внес в Уголовный процессуальный кодекс, обязывают следствие предупреждать об обысках, за исключением, когда ищут оружие. Так и представляю себе коррупционера или другого преступника, которому звонят следователи и говорят: «Добрый вечер, мы к вам завтра с обыском приедем в 18.00. Подготовьтесь, пожалуйста».

Это далеко не все «чудесатые» поправки, однако вишенкой на торте, угрожающей парализовать работу следователей, является поправка находящегося под следствием по обвинению в неуплате налогов на миллионы гривен Андрея Лозового, соратника главного радикала страны Ляшко. Согласно «поправке Лозового», существенно сокращаются сроки расследования уголовных дел - до 3-х месяцев преступления средней тяжести и до 6-ти месяцев тяжких и особо тяжких преступлений. Поскольку эта правка улучшает положение лиц, совершивших преступления, она будет иметь обратную силу. При этом, отсчет срока будет идти не с момента, когда преступнику вручают подозрение, а с момента регистрации производства.

В итоге, в случае вступления в силу, эта поправка может парализовать работу органов досудебного расследования. Если на протяжении указанных сроков преступление не было раскрыто, следователь или прокурор обязаны производства закрыть. То есть, если на протяжении 6 месяцев следствие не установило лицо, совершившее убийство или разбойное нападение, дальнейшее расследование запрещается. А если речь идет о преступлении, которое не относится к тяжким или особо тяжким, то уголовное производство должно автоматически закрываться даже через 3 месяца после регистрации заявления потерпевшего. С такими нормами правоохранительная система вообще скоро перестанет работать, ведь любая деятельность, направленная на раскрытие преступления, потеряет смысл: следователю достаточно будет подождать полгода и дело можно закрывать.

Здесь кроется еще одна проблема: после публикации этого закона, в Украине будут автоматически закрыты сотни тысяч уголовных производств, которые были зарегистрированы более 6 месяцев назад и по которым досудебное расследование еще не завершено. Таким образом, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не захотят брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро. Также, эти изменения сделают невозможным эффективную работу НАБУ и расследования «майдановских» дел и дел о преступлениях бывших чиновников.

Можно продолжать, но думаю, и этого достаточно для того, чтобы понять, что наши законодатели натворили.

С критикой таких поправок уже выступили НАБУ, МВД и ГПУ. Там призвали Порошенко одуматься и не подписывать закон в такой редакции.

На этой неделе произошло еще одно важное событие, которое наши читатели обделили своим вниманием. В Украине сейчас проходит отбор судей в новый Верховный суд. Из-за этого в пух и прах разругались Общественный совет добропорядочности (ОСД) и Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), которая, в итоге, и принимает решение.

ОСД заявил о ряде нарушений во время отбора судей, которые позволяют протянуть в Верховный суд тех, кто ранее преследовал Майдан, врал в своих декларациях и вообще, занимался довольно мерзкими делами. Положительное решение по этим судьям принял ВККС, несмотря на замечания, высказанные советом добропорядочности, что явно не приведет к возврату доверия граждан к судебной власти. В ответ на это ВККС обвинил общественный совет в превышении своих полномочий, и предложили недовольным выйти из состава совета, мол, вместо них туда зайдут эксперты, которых все устраивает. Скандал докатился до ЕС, где призвали Высший совет правосудия объяснить, каким образом не прошедшие проверку судьи умудрились попасть в списки кандидатов в Верховный суд. Что там будет дальше - неизвестно, однако общая тенденция налицо: после Майдана все возвращается на круги своя уже окончательно.

В общем, как говорится, жить становится все лучше, все веселее.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН