С 20 ноября расследованием уголовных дел должно заняться Госбюро, которого нет - Луценко

Конкурсная комиссия по политическим причинам не справилась с избранием руководства Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, которое транслировал телеканал «112 Украина».

Читайте такжеРасследовать дело Пашинского мешает депутатский иммунитет – кандидат в руководители ГБР«Сформированная высшими институтами, в соответствии с законом, комиссия не справилась со своей работой в течение долгого времени. Почему это произошло? С моей точки зрения, исключительно по политическим причинам. Никаких юридических причин столь печального результата, точнее его отсутствия, назвать я не могу», - сказал он.

Луценко напомнил, что самостоятельное следствие Генпрокуратура должна завершить 20 ноября.

«Сейчас у нас 20300 уголовных производств в следственных органах прокуратуры и еще 15600 - в следствии военной прокуратуры. В сумме это около 37 тысяч. Из них - около 15 тысяч, подследственны ГБР, которого нет. Поэтому еще больше - около 20 тысяч - будет передано в Национальное антикоррупционное бюро», - сообщил Луценко. В то же время, по его словам, сейчас «следствие передавать некуда».

Кроме того, председатель конкурсной комиссии по избранию руководящего состава Государственного бюро расследований Роман Майданик признал, что результаты работы комиссии являются скорее отрицательными. "Однозначно согласен, что тот полуторагодовалый срок и, соответственно, отсутствие рекомендованных нами должностных лиц, скорее, говорит об отрицательном результате (работы - УНИАН), чем о положительном", - сказал Майданик.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 ноября 2015 приняла закон о Государственном бюро расследований.

На Госбюро расследований возлагаются обязанности по расследованию преступлений, которые сейчас подследственны прокуратуре, а именно - преступлений, совершенных высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро, и военных преступлений.

Директора Госбюро расследований назначает президент Украины по представлению премьер-министра, которое тот вносит на основании решения конкурсной комиссии. Первый заместитель и заместитель директора назначаются на должность и освобождаются директором бюро по представлению конкурсной комиссии.

В марте 2016 Кабинет министров утвердил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора Госбюро расследований, в состав которой вошли по три представителя от президента, Верховной Рады и правительства.

7 сентября 2017 президент Петр Порошенко заявил, что председатель ГБР должен быть избран до 20 ноября.