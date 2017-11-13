Рада может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса уже в четверг – Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что в случае завершения работы парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны над законопроектом о реинтеграции Донбасса в среду, в четверг он может быть рассмотрен в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Если в среду будет рассмотрение ряда вопросов на комитетах, в четверг будет предложено включить их в повестку дня сессии. В частности, законопроект о реинтеграции оккупированных территорий: если комитет завершит свою работу, я буду предлагать в четверг, чтобы мы его включили в повестку дня и рассмотрели», - отметил Парубий.

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Он добавил, что в профильном комитете рассмотрен и законопроект о сельской медицине. Соответственно, этот законопроект будет предлагаться также поставить на рассмотрение в четверг.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель профильного парламентского комитета Сергей Пашинский выразил надежду, что в среду, 15 ноября, комитет пройдет все поправки к законопроекту по реинтеграции Донбасса, и в четверг парламент его рассмотрит.

По словам Пашинского, на заседании рабочей группы по подготовке этого законопроекта «удалось сбалансировать основную массу поправок», при этом значительная часть поправок оппозиционных фракций учтена.

6 октября Верховная Рада 233 голосами приняла в первом чтении президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

Ко второму чтению, по словам Пашинского, было подано почти 800 поправок. Среди других была подана поправка о разрыве дипломатических отношений с РФ в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона о реинтеграции. Кроме того, в законопроекте предлагается зафиксировать 20 февраля 2014 года в качестве даты начала агрессии России против Украины.

Также рабочая группа предлагает изменить название законопроекта следующим: "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными Российской Федерацией территориями Украины".

6 ноября секретарь комитета Иван Винник не исключил, что рассмотрение поправок к президентскому законопроекту о реинтеграции Донбасса продлится до двух недель.

11 ноября Парубий сообщил, что рассмотрение в парламенте законопроекта о реинтеграции Донбасса запланировано на четверг, 16 ноября.

Сегодня, 13 ноября, Комитет ВР по нацбезопасности перенес заседание по законопроекту о реинтеграции Донбасса на среду, 15 ноября. Как сообщается на сайте комитета, заседание перенесено на 15.00 15 ноября в связи с продолжением работы рабочей группы над согласованием текста законопроекта.