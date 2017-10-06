Рада в первом чтении приняла законопроект о реинтеграции Донбасса и признании России агрессором (видео)

Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса и признании России агрессором.

Читайте такжеТурчинов: сегодняшние провокации устроила российская агентура, работающая в Раде

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

Перед голосованием в Раде произошла драка.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 233 народных депутатов из 335, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время голосования в первом чтении из текста законопроекта было вообще убрано положение где в первоначальном варианте упоминались Минские договоренности.

Проектом закона определяется, что временная оккупация Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях является нелегитимной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

Деятельность вооруженных сил и других военных формирований России и оккупационной администрации РФ, противоречит нормам международного гуманитарного права, является незаконным, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает правовых последствий.

Согласно законопроекту, в Донецкой и Луганской областях временно оккупированными территориями признаются: сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел области, где вооруженные силы России и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют оккупационные власти и общий контроль РФ; внутренние морские воды и территориальное море Украины, прилегающей к сухопутной территории, указанной в пункте 1 настоящей части; воздушное пространство над территориями, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части.

Границы временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяются по представлению Генерального штаба Вооруженных сил Украины Министерством обороны Украины.

В законопроекте указывается, что целью госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях является, в частности, освобождение этих территорий и восстановления конституционного порядка на них; защиту прав, свобод и законных интересов граждан Украины, пострадавших в результате российской агрессии.

Для обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях государственные органы, в частности, осуществляют политико-дипломатические и иные меры по восстановлению территориальной целостности Украины в рамках международно признанного границы Украины; принимают меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях; развивают оборонные и вопросы безопасности способности Украины, используя, прежде всего, потенциал Украины при максимальном использовании потенциала международного сотрудничества.

Кроме того, определяется, что за государством Украина, территориальными общинами сел, поселков, городов, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, государственными органами, органами местного самоуправления и другими субъектами публичного права, за физическими лицами, независимо от приобретения ими статуса внутренне перемещенных лиц или иного специального правового статуса, юридическими лицами сохраняется право собственности и другие вещные права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки, ч в находится на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Кабинет министров Украины осуществляет постоянный мониторинг состояния соблюдения прав и свобод человека и гражданина и документирования фактов нарушения таких прав и свобод на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, по результатам чего обнародует и предоставляет соответствующую информацию международным организациям в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина и принимает необходимые меры, в частности обобщает правовую позицию и формирует консолидированную претензию Украины в РФ по реализации международно-правовой видповидальнос и России по вооруженную агрессию против Украины.

Государство Украина не несет ответственности за противоправные действия Российской Федерации как государства-агрессора, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Также устанавливается, что для обеспечения нацбезопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях привлекаются в установленном порядке силы и средства Вооруженных сил Украины, других военных формирований, Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданской защиты.

При этом основанием для сдерживания и отпора вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановления территориальной целостности Украины есть статья 51 Устава ООН и национальное законодательство Украины.

Непосредственное руководство всеми этими силами и средствами возлагается на Объединенный оперативный штаб ВСУ, который, среди прочего, осуществляет и направления, координацию и контроль за деятельностью военно-гражданских или военных администраций (в случае их образования) в Донецкой и Луганской областях по вопросам нацбезопасности и обороны.

Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из них, режим вдоль линии разграничения определяется с учетом ситуации безопасности начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ по согласованию со Службой безопасности Украины и центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий.

Этим проектом закона Верховная Рада, в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 85 Конституции Украины, принимает решение президента Украины об использовании ВСУ и других военных формирований, принимается в соответствии с пунктом 19 части первой статьи 106 Конституции Украины, для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях и обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в ряд других законов, в частности "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О местном самоуправлении в Украине".

Изменениями в закон "О Вооруженных Силах Украины", в частности, определяется, что органы военного управления, соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут привлекаться в мирное время, согласно закону, к осуществлению мероприятий, предусмотренных законопроектом "Об особенностях государственной политики по обеспечение государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях ".

Привлеченные к осуществлению таких мер соединения, воинские части и подразделения ВСУ имеют право применять и использовать оружие и боевую технику.

Кроме того, изменениями в закон "О военно-гражданские администрации", в частности, установлено, что этот закон теряет силу в день окончания особого периода, который начался с объявления частичной мобилизации указом президента от 17 марта 2014 № 303 "О частичной мобилизации", утвержденным законом "Об утверждении Указа Президента Украины" О частичной мобилизации ".

Сейчас в этом пункте определяется, что действие этого закона распространяется на период проведения антитеррористической операции и на 6 месяцев после дня завершения, но не более чем на 3 года со дня вступления в силу данного закона.

Изменениями в закон "О правовом режиме военного положения", в частности, устанавливается, что в связи с образованием военных администраций населенных пунктов полномочия военно-гражданских администраций этих населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий, определяемый начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.