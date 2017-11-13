НАБУ не получало документов об отказе Испании в экстрадиции Онищенко в Украину

Национальное антикоррупционное бюро Украины не получало официальных документов об отказе компетентных органов Испании экстрадировать народного депутата Александра Онищенко в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

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«В информационном сообщении СМИ говорится о факте отказа (в экстрадиции Онищенко в Украину - УНИАН). Мы не получали официальных документов по этому поводу, поэтому пока говорить о том, что это соответствует действительности нет оснований», - отметили в ведомстве.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на Онищенко распространило информацию, что компетентные органы Испании отказали Украине в его аресте и экстрадиции. «Суд выслушал позицию стороны обвинения, спросил, согласен ли я на добровольную экстрадицию, я ответил, что нет, и что мое дело является политическим преследованием. Суд признал наши аргументы достаточно убедительными, чтобы не применять ко мне арест», - сказал Онищенко.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргазвыдобування".

Всего в рамках данного уголовного производства было задержано 12 подозреваемых, пятеро из которых признали себя виновными и пошли на соглашение со следствием.

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, бежал из Украины.

Онищенко заявил, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца.