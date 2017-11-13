НАБУ не получало документов об отказе Испании в экстрадиции Онищенко в Украину
В НАБУ не получали соответствующих документов, поэтому говорить, что это соответствует действительности нет оснований.
Национальное антикоррупционное бюро Украины не получало официальных документов об отказе компетентных органов Испании экстрадировать народного депутата Александра Онищенко в Украину.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.
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«В информационном сообщении СМИ говорится о факте отказа (в экстрадиции Онищенко в Украину - УНИАН). Мы не получали официальных документов по этому поводу, поэтому пока говорить о том, что это соответствует действительности нет оснований», - отметили в ведомстве.
Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на Онищенко распространило информацию, что компетентные органы Испании отказали Украине в его аресте и экстрадиции. «Суд выслушал позицию стороны обвинения, спросил, согласен ли я на добровольную экстрадицию, я ответил, что нет, и что мое дело является политическим преследованием. Суд признал наши аргументы достаточно убедительными, чтобы не применять ко мне арест», - сказал Онищенко.
Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргазвыдобування".
Всего в рамках данного уголовного производства было задержано 12 подозреваемых, пятеро из которых признали себя виновными и пошли на соглашение со следствием.
Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, бежал из Украины.
Онищенко заявил, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца.