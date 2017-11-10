Парубий прогнозирует "непростую дискуссию" в Раде по Избирательному кодексу

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что парламент поддержит Избирательный кодекс, но прогнозирует «непростую дискуссию».

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада».

Парубий напомнил, что в первом чтении проект Избирательного кодекса проголосовали 226 народных депутатов, то есть минимальное количество, необходимое для принятия решения, но это, по его словам, означает, что путь по реформированию избирательной системы начат.

Также спикер считает, что впереди еще будет «непростая дискуссия». Он прогнозирует, что поступит большое количество поправок к проекту Избирательного кодекса ко второму чтению, в частности, относительно системы выборов на местных уровнях власти, выборов в Верховную Раду.

В то же время он отметил, что «этим кодексом заложена база и основа», а теперь «и на уровне рабочей группы, и на уровне комитета есть на что опираться, есть что брать за основу для подготовки ко второму чтению». «Я надеюсь, что мы этот путь пройдем, и я надеюсь, что мы сможем реформировать избирательную систему», - сказал Парубий.

Он отметил, что «второе чтение характерно тем, что комитет может подавать поправки и любой депутат может подавать поправки, но база, сам принцип, сама система останется - это открытые избирательные списки с региональными округами», когда каждый «гражданин Украины, идя на выборы, будет голосовать не только за партию, но он еще и сможет избрать кого-то из депутатов этой партии, кого он поддерживает у себя на округе».

«Каждый гражданин будет иметь возможность избрать политическую партию и определенный перечень кандидатов от политической партии - от 5 до 7 человек, и он будет не только определять, какая ему партия импонирует, но он будет еще определять, кто из кандидатов партии должен представлять его округ в Верховной Раде», - отметил Парубий.

Он убежден, что «это очень мощная система социального лифта - привлечение новых людей и новых сил к политической системе, к участию в Верховной Раде, к самой системе принятия решений».

«Она непростая, это правда, и даже во время голосования будет сложнее голосовать, чем сейчас, когда можно поставить просто одну галочку, но вместе с тем в этом есть огромное количество преимуществ», - сказал он.

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Также Парубий отметил, что при подготовке проекта Избирательного кодекса ко второму чтению может возникнуть дискуссия относительно избирательного барьера. «По этому поводу может быть отдельная дискуссия», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении Избирательный кодекс, поданный председателем парламента Парубием и депутатами Александром Черненко и Леонидом Емцем. За поддержку законопроекта №3112-1 проголосовали 226 (при необходимых минимум 226 - УНИАН) из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Представляя на заседании парламента проект Избирательного кодекса, Черненко (фракция «БПП») отметил, что данный законопроект разработан на базе законопроекта, который был на рассмотрении ВР прошлого созыва, среди авторов которого был народный депутат нескольких созывов Юрий Ключковский. Черненко напомнил, что тот проект Избирательного кодекса ранее «получил уже положительное заключение Венецианской комиссии».

При этом Черненко отметил, что во время перерегистрации законопроект был осовременен, также были сделаны выводы из избирательных процессов 2010-1015 годов.

Черненко отметил, что на парламентских выборах предлагается ввести систему региональных открытых списков. «Это когда Украина делится на 27 избирательных регионов, и в каждом из этих регионов партии предлагают свои списки, а избиратель обязательно голосует за одну из этих партий и по желанию - за кого-то из кандидатов, кого партия выдвинула именно в этом региональном списке, таким образом рейтингуя этих кандидатов", - пояснил депутат.

Он отметил, что при таких условиях председатель партии не может повлиять на место кандидата в списке. По его словам, также предлагается установить 4% избирательный барьер.

Черненко также сообщил, что в разделе кодекса «Местные выборы» предусмотрено, что на выборах в сельские, поселковые, районные и городские советы, в которых количество избирателей не превышает 90 тыс. человек, предлагается многомандатная мажоритарная система, когда в округе побеждает не один кандидат, как сегодня, а от 2 до 4 кандидатов, в зависимости от количества избирателей в данном округе. По его словам, это снизит остроту политической борьбы, количество нарушений и злоупотреблений на выборах.

Кроме того, Черненко отметил, что выборы в областные советы и городские советы крупных городов, то есть в тех, где зарегистрировано от 90 тыс. избирателей, предлагается проводить по системе открытых списков подобно той, по которой предусмотрено проводить парламентские выборы. Соответственно область или крупный город делится на два больших округа, и в каждом из этих округов партия предлагает списки кандидатов, и избиратель сам их ранжирует.

Он отметил, что на выборах городских голов крупных городов (от 90 тыс. избирателей) предлагается проводить двухтуровые голосования, которые и предусмотрены в нынешнем законе о местных выборах.

Также Черненко сообщил, что в разделе проекта Избирательного кодекса, который касается президентских выборов, "особо новых новелл нет, но есть новеллы о выдвижении кандидатов, то есть кандидат должен проживать в Украине не менее 10 лет, а традиционную процедуру сбора подписей граждан в поддержку кандидатов предлагается заменить сбором подписей лиц, имеющих представительский мандат, то есть, чтобы быть зарегистрированным кандидатом в президенты, нужно собрать не менее 300 подписей, но не просто граждан, а депутатов Верховной Рады, депутатов местных советов, не менее чем в двух третях регионов Украины".