"Вырваны из контекста и искажены": вице-консул Польши объяснил свои слова о "польском Львове"

Вице-консул Генерального консульства Республики Польша в Луцке Марек Запур заявил, что его слова о "польском Львове" "вырваны из контекста и искажены".

"В связи с информацией, которая появляется в некоторых украинских СМИ, относительно моего выступления во время посвященной Генрику Юзевскому конференции в Ривне, сообщаю, что слова, которые мне приписывают, вырваны из контекста и искажены. Я не говорил о том, что Львов является польским городом. Я четко отметил, что Львов был польским городом в 1918 году, когда большинство его жителей составляли поляки", - говорится в опровержении, опубликованном на сайте Генконсульства.

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По словам вице-консула, вопрос Крыма и Донбасса, указанный в информации, был приведено как пример, что обвинения в польской оккупации Волыни столь же абсурдны, как обвинения в адрес Украины в оккупации Крыма.

"Мне очень обидно также, что фигура Юзевского, большого друга Украины и человека, который мог бы стать символом польско-украинского примирения, представлена в процитированных СМИ словах одного из ривненских историков таким способом, который этому примирению не способствует", - добавил он.

Ранее СМИ, ссылаясь на слова заведующего отделом Ривненского краеведческого музея, распространили сообщение, что Марек Запур назвал Львов польским городом.