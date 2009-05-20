Медведев назвал Черномырдина одним из самых популярных политиков России

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает Чрезвычайного и Полномочного Посла в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА одним из самых популярных политиков в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал сегодня на церемонии вручения наград в Кремле.

«Виктор Степанович (ЧЕРНОМЫРДИН) всю жизнь служил нашей стране на самых разных должностях. Виктор Степанович, наверное, один из самых популярных политиков в нашей стране», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Президент России вручил В.ЧЕРНОМЫРДИНУ орден «За заслуги перед Отечеством» І степени.

Как сообщал УНИАН, 24 марта Д.МЕДВЕДЕВ подписал указ о награждении В.ЧЕРНОМЫРДИНА орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой вклад в деле укрепления авторитета Российской Федерации и многолетнюю плодотворную государственную деятельность.