СБУ запретила снятому с поезда российскому пропагандисту въезд в Украину на 5 лет

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину на 5 лет журналисту российского сетевого издания «РИА Новости» Захару Виноградову.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет», - сообщила она.

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Гитлянская отметила, что СБУ принимает решения о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства в соответствии со ст. 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» в интересах обеспечения национальной безопасности Украины.

«Решение о запрете въезда в Украину принимается, если есть наличие достаточной информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения им общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предотвращение, выявление, пресечение и раскрытие которого отнесено к компетенции СБ Украины», - сообщила пресс-секретарь.

Как сообщили ранее некоторые СМИ, сегодня журналиста Виноградова, который ехал в Киев, высадили из поезда.

По словам Виноградова, который работает обозревателем в редакции сайта «РИА Нововсти», его в 06.00 высадили из поезда Москва-Одесса в Конотопе во время проверки документов. "Это сделала пограничная служба Украины. Сейчас, как сообщили, мне на 5 лет запрещен въезд в Украину. Это решение СБУ. Причина решения неизвестна. Обратный поезд будет в 18 часов, до этого времени я буду находиться здесь (в Конотопе). Сейчас готовят документы ", - сообщил Виноградов.