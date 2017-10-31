"У него не было ни копейки из бюджета": Аваков заявил о невиновности сына в деле о рюкзаках для МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет о невиновности своего сына Александра, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает в причастности к растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег с бюджета Украины. И Александр Аваков (Alex Avakov) пройдет процедуру и докажет это в суде… Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в пиар целях, ради собственных политических амбиций – или для решения своих конъюнктурных задач – отвечу еще раз – не выйдет. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр.

Он также подчеркнул, что НАБУ и САП «не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов».

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«Не должны иметь политических интересов и позиций пиара. Они должны быть органом юриспруденции - в высшей степени строгости и соответствия Закону, а не применять метод натяжек и допущений, как в случае с моей семьей, – в угоду чьих-то политических интересов», - отметил министр.

Аваков также заявил о том, что надеется на адекватный судебный процесс по делу, в котором фигурирует его сын.

«Моя позиция по антикоррупционному суду - неизменна – он должен быть (создан) быстро и быть компетентным! А вот баланс независимости и незаангажированности в молодых антикоррупционных органах должен быть восстановлен. И, убежден, – мы сможем это сбалансировать! Повторюсь – давление на меня со стороны организаторов сегодняшних действий против моего сына и моих в прошлом подчиненных - не пройдет. Надеюсь адекватный судебный процесс, в котором Александр примет участие, - расставит все по местам!», - написал министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 октября, появилась информация, что детективы НАБУ проводят обыск в квартире сына министра внутренних дел Александра Авакова.

Позже в НАБУ заявили о задержании троих человек в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД. Среди задержанных – экс-заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и частное лицо.

Народный депутат Сергей Лещенко написал в Facebook, что сын Авакова задержан в Киеве, здесь же суд будет избирать ему меру пресечения.

Вместе с тем в МВД заявили, что действия НАБУ являются политическими, а не юридически обоснованными.