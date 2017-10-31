Обыски у сына Авакова: в сети появились фото и видео

В сети появились фото и видео обысков у сына министра внутренних дел Арсена Авакова – Александра. Фотографии и видео опубликовал в Facebook Алексей Гриценко.

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«Фото с места обыска в Харькове в рамках дела рюкзаков. Похоже детективам будет нужна помощь... Говорят о блокировании квартала. Наши источники говорят, что вместе с полицией еще «Восточный корпус» и «Азов», - подписал фото пользователь.

Как сообщал УНИАН ранее, НАБУ проводило обыски у сына главы МВД Арсена Авакова Александра. Источники сообщают, что обыски проходят в рамках расследования дела относительно закупки в конце 2014 в начале 2015 года МВД рюкзаков.

При этом пресс-секретарь МВД Наталия Стативко в комментарии изданию отметила: "Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, лучше пусть это сделает НАБУ".