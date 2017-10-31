НАБУ подтвердило проведение обысков по делу о "рюкзаках МВД"

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что детективы бюро проводят обыски по уголовному производству о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел.

Об этом сообщается на официальной странице НАБУ в Facebook.

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сейчас осуществляют следственные действия (обыски) в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины», - говорится в сообщении НАБУ.

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Также в ведомстве добавили, что обыски проводятся по месту жительства вероятных фигурантов производства.

Как сообщал УНИАН, сегодня появилась информация, что НАБУ проводит обыск у сына министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра. Это в комментарии «Украинской правде» подтвердил сам Аваков.

По данным источников издания, обыски проходят в рамках расследования относительно рюкзаков, которые МВД закупило в конце 2014 - начале 2015 года.

В феврале 2015 года МВД заключило договоры с ООО «Днипровенд» на 5 тыс. рюкзаков стоимостью 14,49 млн грн и ЧП «Плигачов» на 1 тыс. рюкзаков стоимостью 2,1 млн грн.

В июне 2015 года вышло журналистское расследование о том, что рюкзаки приобретены через предприятия, подконтрольные Авакову.

Уголовное производство по поводу нарушений при закупке рюкзаков для МВД было открыто Генпрокуратурой в июле 2015 года. Тогдашний генпрокурор Виктор Шокин передал его по подследственности военной прокуратуре, а с апреля 2016 года ГПУ передала дело НАБУ.

Весной 2016 года НАБУ в рамках досудебного расследования получило доступ к банковским счетам компании-поставщика тактических рюкзаков для МВД «Днипровенд», которую связывают с сыном Авакова.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица МВД по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности совершили растрату имущества при закупке 6 тыс. рюкзаков для нужд бойцов в зоне АТО.

В феврале прошлого года появилось видео со скрытой камеры, на котором видно, как сын Авакова якобы договаривался с экс-заместителем главы МВД Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений министерства.

Ранее сообщалось, что фирма-поставщик тактических рюкзаков для МВД связана с харьковчанином Владимиром Литвиным, который является другом сына Авакова.