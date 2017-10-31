Сына Авакова везут в Соломенский суд, там уже находятся десятки людей в камуфляже (фото)

Сегодня в Соломенском суде Киева могут выбрать меру пресечения задержанному в Киеве сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру.

В здании суда в коридорах находятся около 30 человек в камуфляже, передает "Страна".

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На месте присутствует также экс-советник главы МВД Илья Кива. Он говорит, что эти люди - его друзья, ветераны АТО.

Прошел слух, что люди вооружены, но Кива заверил, что оружия при них нет.

Как сообщал УНИАН, обыски у сына Авакова проходили в рамках расследования дела относительно закупки в конце 2014 в начале 2015 года МВД рюкзаков. Ранее сообщалось, что фирма-поставщик тактических рюкзаков для МВД связана с харьковчанином Владимиром Литвиным, который является другом сына Авакова.

Экс-советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что сын Арсена Авакова Александр был задержан после сегодняшнего обыска детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).