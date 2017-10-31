У сына Авакова проводят обыски - СМИ

Детективы НАБУ проводят обыски у сына главы МВД Арсена Авакова Александра. Об этом сообщает «УП» со ссылкой на свои источники.

Источники сообщают, что обыски проходят в рамках расследования дела относительно закупки в конце 2014 в начале 2015 года МВД рюкзаков.

При этом пресс-секретарь МВД Наталия Стативко в комментарии изданию отметила: "Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, лучше пусть это сделает НАБУ".

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Однако, сообщается, что информацию подтвердил сам Аваков.

"Так, пришли к сыну с обысками", - сообщил он изданию.

Как сообщал УНИАН ранее, на Youtube появилась видеозапись разговора о государственной закупке рюкзаков для нужд МВД между якобы сыном министра внутренних дел Александром Аваковым и экс-заместителем главы МВД Сергеем Чеботарем. Журналисты "Схем" доказывали, почему видео может быть настоящим и с помощью антикоррупционеров квалифицировали вероятно снятое преступление.

Судя по записи разговора, человек, которого называют Сашей, обещает до 2015-го года поставить 100 рюкзаков. Чеботарь на это соглашается, далее они договариваются, что после Нового года МВД закупит еще 2 тыс. штук. Стоит отметить, что сын Авакова Александр в телефонном комментарии утверждал, что впервые слышит о видео из кабинета Чеботаря. Кроме того, он уверял, что не имеет никакого отношения к поставкам рюкзаков для нужд МВД.