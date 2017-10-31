В "деле о рюкзаках МВД" задержали экс-заместителя министра и еще двух человек

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет о задержании троих человек в рамках расследования уголовного производства о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте НАБУ.

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«31 октября 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в растрате более 14 млн грн задержали троих человек: бывшего заместителя министра внутренних дел Украины, представителя фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков и еще одно частное лицо», - говорится в сообщении.

Также в НАБУ отмечают, что, по версии следствия, в 2015 году указанные лица были причастны к закупке за счет Министерства внутренних дел Украины рюкзаков по цене, которая была существенно выше среднерыночной. По информации досудебного расследования, товар не был поставлен вовремя и к тому же не отвечал требованиям, установленным МВД, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 млн грн.

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Подозреваемые задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Правонарушения квалифицированы по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Проводятся неотложные следственные действия. Устанавливается круг причастных лиц. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с 2016 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня появилась информация о том, что НАБУ проводит обыск у сына министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра.

По информации НАБУ, обыски проходят в рамках расследования относительно рюкзаков, которые МВД закупило в конце 2014 года - начале 2015 года.

Позже в НАБУ подтвердили, что детективы бюро проводят обыски в рамках расследования дела о возможной растрате госсредств при закупке рюкзаков для МВД.

В свою очередь в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что действия НАБУ являются политическими, а не юридически обоснованными.