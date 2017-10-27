Умеров намерен заняться вопросом статуса Крыма и его деоккупации

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетели в Киев. Они дают первую пресс-конференцию в Киеве после освобождения, сообщает ТСН.uа.

"Мы не знали, что нас вывезут в Анкару, потому что первое желание все эти годы было поехать в Киев... Я не могу сравнивать это с освобождением, освобождение - это свобода, это то, за что боролись, и не только за свободу отдельных личностей, это свобода моего народа, моей земли, родины, страны...", - сказал Чийгоз.

В свою очередь Умеров заявил, что стоит заняться вопросом статуса Крыма и его деоккупации.

Читайте такжеСамолет с Умеровым и Чийгозом прибыл в "Борисполь" (прямая трансляция)

"Я уверен, если все так будет продолжаться, если тема Крыма не будет сходить со страниц СМИ, то процесс будет продолжаться и дальше. Обязательно вслед за освобождением отдельных людей произойдет деоккупация Крыма и восстановление территориальной целостности Украины, ведь задача минимум в этом и заключается. Вся наша борьба происходит вокруг этого. А все последующие вопросы, которые нам еще придется решать, закон о статусе и изменения в конституции и прочее, будем решать уже в составе нашей родной страны", - подчеркнул он.

"Были задействованы тысячи и тысячи людей", - сказал глава Меджлиса Мустафа Джамилев, комментируя освобождение политзаключенных.

По его словам это будет началом освобождения Крыма и на этом не стоит останавливаться.

Самолет из Турции прибыл в киевский аэропорт "Борисполь".

В аэропорту их встречали дочь Ильми Умерова Айше, жена Ахтема Чийгоза Эльмира Аблялимова, адвокат Николай Полозов, а также представители Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, представители Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, ранее осужденных в оккупированном Крыму, 25 октября выдали турецкой стороне.