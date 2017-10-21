На акции возле Верховной Рады объявили ультиматум Порошенко

Участники акции протеста возле Верховной Рады, которые назвались ветеранами борьбы за независимость, объявили президенту Украины Петру Порошенко ультиматум: в течение пяти дней внести в парламент законопроекты об импичменте и об Антикоррупционном суде.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло во время вече на импровизированной сцене в палаточном городке на ул. Грушевского.

"Ультиматум Петру Алексеевичу Порошенко: 1. В течение пяти рабочих дней, а именно понедельник, вторник, среда, четверг и пятница, вы господин президент должны внести на рассмотрение парламента закон об импичменте президента", - заявил участник вече, представившийся офицером батальона "Донбасс" с позывным "Катана".

В то же время, "Катана" заявил, что второй пункт ультиматума - внесение в парламент законопроекта об Антикоррупционном суде.

"Второе: в течение тех же пяти дней, вы должны внести на рассмотрение парламента законопроект об Антикоррупционных судах. Предатели должны быть в тюрьмах", - сказал он.

Вместе с тем, "Катана" заявил, что если эти требования не будут выполнены, ветераны войны за независимость покажут, на что они способны.

"Если наши требования не будут воплощены в реальность, мы покажем, кто мы есть и на что мы способны. Не заставляйте нас, Петр Алексеевич. Вспомните историю Румынии, Николае Чаушеску", - подчеркнул он.

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И другой участник вече, представившийся демобилизованным военнослужащим Вооруженных сил Украины третьего полка спецназа из города Кропивницкого с позывным "Хортица", объявил требования, которые пикетчики заявляли с 17 октября: создание Антикоррупционного суда, снятие депутатской неприкосновенности и изменение избирательного законодательства.

На вече присутствовали около 200 человек.

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады Украины 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.

20 октября депутат Егор Соболев заявил, что участники акции не намерены сворачивать палатки и собирают в субботу, 21 октября, на 18.00 народное вече.