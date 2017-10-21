На акции возле Верховной Рады объявили ультиматум Порошенко
На вече присутствовали около 200 человек.
Участники акции протеста возле Верховной Рады, которые назвались ветеранами борьбы за независимость, объявили президенту Украины Петру Порошенко ультиматум: в течение пяти дней внести в парламент законопроекты об импичменте и об Антикоррупционном суде.
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло во время вече на импровизированной сцене в палаточном городке на ул. Грушевского.
"Ультиматум Петру Алексеевичу Порошенко: 1. В течение пяти рабочих дней, а именно понедельник, вторник, среда, четверг и пятница, вы господин президент должны внести на рассмотрение парламента закон об импичменте президента", - заявил участник вече, представившийся офицером батальона "Донбасс" с позывным "Катана".
В то же время, "Катана" заявил, что второй пункт ультиматума - внесение в парламент законопроекта об Антикоррупционном суде.
"Второе: в течение тех же пяти дней, вы должны внести на рассмотрение парламента законопроект об Антикоррупционных судах. Предатели должны быть в тюрьмах", - сказал он.
Вместе с тем, "Катана" заявил, что если эти требования не будут выполнены, ветераны войны за независимость покажут, на что они способны.
"Если наши требования не будут воплощены в реальность, мы покажем, кто мы есть и на что мы способны. Не заставляйте нас, Петр Алексеевич. Вспомните историю Румынии, Николае Чаушеску", - подчеркнул он.
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И другой участник вече, представившийся демобилизованным военнослужащим Вооруженных сил Украины третьего полка спецназа из города Кропивницкого с позывным "Хортица", объявил требования, которые пикетчики заявляли с 17 октября: создание Антикоррупционного суда, снятие депутатской неприкосновенности и изменение избирательного законодательства.
На вече присутствовали около 200 человек.
Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады Украины 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.
20 октября депутат Егор Соболев заявил, что участники акции не намерены сворачивать палатки и собирают в субботу, 21 октября, на 18.00 народное вече.