Глава МИД Венгрии выступил за пересмотр Соглашения об ассоциации Украина-ЕС из-за закона об образовании

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто посетил Ужгород, где встретился с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей для согласования точек зрения. Он заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, пишет Радио Свобода.

Из-за этого, сказал министр, он планирует инициировать в следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов Европейского союза в Люксембурге пересмотр этого соглашения с Украиной.

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Сиярто также утверждал, что этот закон создает худшую ситуацию в вопросе образования для венгров и представителей других нацменьшинств в Украине, чем во времена бывшего СССР.

После обсуждения положения дел с руководителями венгерского нацменьшинства политик заявил, что стороны пришли к однозначному выводу о том, что действующий закон об образовании делает невозможным деятельность венгерских школ и отбирает уже существующее право учиться на родном языке учащимся средних и старших классов. Этим самым Украина нарушает все ранее взятые на себя международные обязательства, утверждал министр.

«Такого мы не можем позволить. Правительство Венгрии самым решительным способом противостоять таким шагам (Украины – ред.)», – предупредил венгерский политик.

Единственным средством влияния на Украину Сиярто считает увеличение международного давления на Киев.

Министр выразил удовлетворение разговором с главой Закарпатской областной государственной администрации Геннадием Москалем, который выступил на защиту прав венгров Закарпатья, которые составляют 12 процентов населения области. Сиярто также положительно оценил резолюцию областного совета Закарпатской области о защите культурно-образовательных прав нацменьшинств.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (в частности, ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран - Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

В свою очередь в Министерстве образования и науки заверили, что языковые положения нового закона (в частности, ст. 7) не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

28 сентября министр иностранных дел Украины Климкин направил 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение «Венецианской комиссии».

Справка. Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

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Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Лица, принадлежащие к коренным народам, нацменьшинствам Украины, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.