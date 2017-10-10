Министр иностранных дел Венгрии отказался встречаться с Климкиным на Закарпатье – СМИ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отказался встречаться с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Закарпатской области для обсуждения языковых положений украинского образовательного закона.

Об этом сообщает венгерское издание Magyar Nemzet.

9 октября глава МИД Венгрии посетил Ужгород с целью проведения встречи с руководителями организаций закарпатских венгров. При этом, учитывая, что Климкин повторил свое предложение о проведении совместного визита в Закарпатье для обсуждения образовательного закона, Сийярто заявил, что его украинский коллега опоздал с этим предложением, и с закарпатскими венграми нужно было говорить до принятия закона.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования) вызвали обеспокоенность ряда стран, в том числе Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Законом вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. В то же время лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам или коренным народам Украины, гарантируется право на получение образования в классе или группе с обучением на языке соответствующего нацменьшинства или народа наряду с государственным языком. Те лица, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 продолжают получать образование в соответствии с правилами, действующими до вступления этого закона в силу, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона консультации с европейскими партнерами, в частности с Советом Европы.

В Минобразования заверили, что языковые положения закона не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

28 сентября Климкин направил 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии. Выводы ВК относительно закона будут готовы к декабрю.

Сийярто заявил, что Венгрия не будет подрывать единство Евросоюза в вопросе антироссийских санкций из-за положений закона об образовании в Украине.

Однако он отметил, что Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, способствующие евроинтеграции Украины.

9 октября Климкин в Twitter предложил Сийярто вместе посетить Закарпатье и обсудить языковые положения закона об образовании.