Волкер будет говорить с Сурковым в Белграде о "восстановлении территориальной целостности Украины"

Представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер проведет встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым 7 октября в Белграде, чтобы обсудить активизацию выполнения Минских соглашений и восстановление территориальной целостности Украины.

Об этом Волкер сообщил в Twitter.

«Встречусь с российским коллегой 7 октября в Белграде, чтобы обсудить то, как катализировать имплементацию «Минска» и восстановить территориальную целостность Украины», - написал он.

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Как сообщал УНИАН. 16 сентября Волкер заявлял, что в октябре снова встретится с помощником президента РФ Сурковым.

Волкер 21 августа в Минске провел встречу с Сурковым. По результатам встречи Сурков заявил, что Волкер предложил "свежие идеи и новаторские подходы к их реализации» в рамках Минского процесса.