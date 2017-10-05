В СБУ подтвердили задержание пропагандиста с НТВ

Служба безопасности Украины действительно задержала журналиста российского пропагандистского телеканала НТВ Вячеслава Немышева.

"Служба безопасности Украины примет законное решение в отношении очередного российского пропагандиста", - написала пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская в Facebook.

Читайте также"А пошел ты отсюда!": ведущий пропагандистского НТВ выгнал из студии украинского политолога (видео)

Она же предложила ознакомиться с «творчеством» задержанного и дала ссылку на сюжет Немышева, где он рассказывает, как украинские спецслужбы якобы вербуют детей на Донбассе для осуществления диверсий.

Во время проверки полицией у Вячеслава Немышева нашли аккредитацию террористической организации "ДНР". За это его пригласили на беседу в Службу безопасности Украины.

Тем временем, в российской телекомпании заявляют, что их журналист работал в Киеве легально и ничего не нарушал.

Напомним, о задержании журналиста российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева стало известно вечером 4 октября. На телеканале говорят, что их журналист выполнял в Киеве "редакционное задание".