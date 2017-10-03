Одесский горсовет завтра продолжит работу сессии, прерванной 20 сентября из-за массового митинга

Одесский городской совет в среду, 4 октября, продолжит работу сессии, прерванной 20 сентября из-за массового митинга.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, планируется, что заседание начнется в 10:00.

В пресс-службе напомнили, что перерыв в работе 19 сессии Одесского городского совета 6-го созыва был объявлен 20 сентября. Сессия горсовета началась с минуты молчания в память о детях, трагически погибших во время пожара в детском лагере «Виктория».

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В ходе заседания депутаты рассмотрели и приняли решение только по двум вопросам.

В частности, они внесли изменения в городскую целевую программу предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения Одессы на 2016-2017 годы, утвержденную решением Одесского городского совета от 16 декабря 2015 года. Проектом предусмотрено выделение помощи семьям, чьи дети пострадали во время трагедии в лагере «Виктория».

Также депутаты приняли постановление «О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 7 декабря 2016 года «О бюджете города Одессы на 2017 год». Изменения были внесены в части объема межбюджетных трансфертов, а также перераспределения средств в пределах утвержденного объема бюджета Одессы.

Представитель мэрии добавил, что сегодня городской голова Одессы Геннадий Труханов на рабочем месте отсутствует в связи с тем, что находится в командировке в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Одессе сотни людей собрались на митинг возле здания мэрии. В числе требований протестующих было наказание виновных в пожаре в комплексе «Виктория», где в ночь на 16 сентября погибли дети. Между правоохранителями, оцепившими здание, и протестующими произошло столкновение. Сообщалось, что пострадало 36 правоохранителей.