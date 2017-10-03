В НФ требуют создания рабочей группы по закону об антикоррупционном судопроизводстве

В «Народном фронте» заявили, что партия последовательно и наиболее активно из всех парламентских партий боролась за внедрение антикоррупционных преобразований в Украине. Несмотря на все проволочки и саботаж со стороны популистов, сегодня практически завершено принятие законодательной базы для реформы судопроизводства.

Однако, остается нетварным важный элемент нового антикоррупционного механизма. Дальнейшее реформирование страны невозможно без создания эффективной системы специализированного антикоррупционного судопроизводства.

Тысячи уголовных производств против коррупционеров, начатых ГПУ, НАБУ, СБУ, должны быть, наконец, доведенные до юридического конца. Только решение суда фиксирует факт вины или невиновности обвиняемого. Результаты судебного рассмотрения является решающим критерием профессиональности и обоснованности следствия и всей системы антикоррупционных органов. Только справедливый суд в антикоррупционных делах будет гарантировать, что соответствующие органы не занимаются политическими преследованиями или пустым самопиаром.

Именно специальное антикоррупционное судопроизводство должно дать старт очищению всей вертикали судебной власти. Все судьи-«колядники» должны оказаться за решеткой. Им на смену должны прийти новые судебные кадры, подобранные уже по новой системе. И этот процесс нельзя затягивать – ведь справедливая эффективная система правосудия нужна государству, обороне, бизнесу и гражданам. Нужна «на вчера».

«Народный фронт» требует создания рабочей группы для наработки согласованного проекта закона об антикоррупционном судопроизводство и скорейшее внесение его в сессионный зал.