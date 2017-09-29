Подозреваемым в противодействии Евромайдану экс-чиновникам МВД изберут меру пресечения в понедельник

Трем бывшим высоким должностным лицам МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины, будут избирать меру пресечения по подозрению в противодействии Евромайдану 2 октября.

Об этом корреспонденту УНИАН в Печерском районном суде Киева сообщил помощник судьи по делу.

«Дела в отношении всех трех подозреваемых будут рассматриваться в понедельник, 2 октября», - сказал он.

Вместе с тем адвокат Елена Малахова сообщила, что ее подзащитному, бывшему первому заместителю руководителя Департамента общественной безопасности МВД Украины Сергею Поготову, будут избирать меру пресечения 2 октября в 12.00.

"Я считаю, что в понедельник мы будем в суде", - сказала она.

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Как отметила адвокат, ее подзащитному инкриминируют ряд статей, в частности, ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций), ст. 115 (умышленное убийство), ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

На анонсированное сегодня судебное заседание также прибыли два десятка людей в камуфляжной форме без опознавательных знаков, часть из которых прикрывала лицо. У некоторых из них возник словесный конфликт с подозреваемым и адвокатом из-за переноса судебного заседания по избранию меры пресечения.

Народный депутат Игорь Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что судья отказывался начинать заседание, хотел рассмотреть вопрос о переносе заседания без присутствия свободных слушателей и хочет перенести заседание на понедельник.

«Судью, который отказывается избирать меру пресечения подозреваемым по делам Майдана, ждем под совещательной. Гайцана, 4 (сейчас Крестовый переулок, 4 - УНИАН)», - написал депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 сентября, следователями Департамента специальных расследований ГПУ сообщено о подозрении 3-м бывшим высоким должностным лицам МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины. Это Игорь Бабич, Анатолий Серединский и Сергей Поготов.

По словам депутата Луценко, сообщение о подозрении осуществлено по факту систематического препятствования проведению митингов, собраний и демонстраций граждан, организованного бывшим президентом Украины и высокопоставленными лицами страны.

Речь идет, в том числе, о разработке проектов правительственных постановлений о предоставлении разрешений на незаконное использование спецсредств (гранат) производства РФ и дальнейшей их противоправной выдаче работникам правоохранительных органов для использования против участников акций протеста в Киеве в феврале 2014, а также координации действий (содействии) работникам правоохранительных органов во время силовых акций против протестующих 18-19 февраля 2014 года в Киеве.

«Кроме того, одному из подозреваемых сообщено о подозрении по факту незаконного предоставления неправомерной выгоды (дополнительное нелегальное финансирование) работникам правоохранительных органов с целью склонения их к совершению преступлений в отношении участников протестов в Киеве в 2013-2014 годах», - написал Луценко.