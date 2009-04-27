Ющенко встречается с высоким гостем из США

Первый заместитель государственного секретаря США Джеймс СТАЙНБЕРГ намерен во время своего визита в Украину очертить дальнейшие пути двустороннего сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в начале встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО отметил, что украинско-американские отношения имеют стратегический характер. По словам главы государства, сегодня он хотел бы ознакомить первого заместителя госсекретаря США с внутренней ситуацией в Украине и внешней политикой.

Со своей стороны, Дж.СТАЙНБЕРГ согласился с В.ЮЩЕНКО, что отношения Украины и США носят стратегический характер, отметив, общие ценности и приоритеты наших государств.

Дж.СТАЙНБЕРГ также сказал, что доволен тем, что его визит в Украину проходит в то время, когда еще не минули первые сто дней пребывания Барака ОБАМЫ на посту Президента США, и в ходе этого визита заместитель госсекретаря хотел бы быстро очертить дальнейшие пути двустороннего сотрудничества.

Справка УНИАН. Первый заместитель госсекретаря США Дж.СТАЙНБЕРГ находится в Украине с официальным визитом.