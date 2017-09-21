Порошенко и Трамп встретились в Нью-Йорке (фото, видео)

Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп начали встречу в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Рад встрече с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждаем укрепление украинско-американских отношений", - написал президент Украины в Twitter.

Ранее пресс-офис Белого дома сообщал, что встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко запланирована на 10:30 по Нью-Йорку (17:30 по Киеву), она продлится один час.

Как сообщал УНИАН, Порошенко 18 сентября начал официальный визит в США для участия в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Как заявлял президент, среди прочего, он планирует поставить вопрос о введении миротворцев ООН на оккупированную часть Донбасса.