Встреча Порошенко и Трампа продлится час – пресс-офис Белого дома

Пресс-офис Белого дома сообщает, что встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко запланирована на 10:30 по времени Нью-Йорка (17:30 по Киеву), ее продолжительность составит один час.

Читайте такжеКремль не выполняет решение суда ООН по Крыму - ПорошенкоКак указано в расписании работы президента США на 21 сентября, встреча состоится в нью-йоркском Lotte New York Palace Hotel, ей будет предшествовать диалог Трампа с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

После переговоров с Порошенко в планах президента США значатся мероприятия с участием президента Южной Кореи и премьер-министра Японии, а также встреча с президентом Турции.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 18 сентября начал официальный визит в США для участия в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Как заявлял Порошенко, среди прочего, он планирует поднять вопрос о введении миротворцев ООН на оккупированную часть Донбасса.