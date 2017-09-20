Цена российской агрессии в Украине: Порошенко в Нью-Йорке рассказал о тысячах убитых и раненых за три года

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за три года агрессии РФ в Украине убито 10 тыс. человек, 25 тыс. ранены, 1,8 млн стали внутренне перемещенными лицами.

Об этом Порошенко сообщил во время выступления на заседании Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества сегодня в Нью-Йорке.

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«Трехлетняя российская агрессия стоила Украине более 10 тысяч человек убитых, около 25 тысяч раненых и около 1,8 миллиона внутренне перемещенных лиц», - заявления он.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко подтвердил запрос Украины в Совет безопасности ООН по развертыванию миротворческой миссии на Донбассе. Об этом он сообщил во время выступления на заседании Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества сегодня в Нью-Йорке.

«С целью восстановления мира в моей стране весной 2015 года я официально просил президента Совета безопасности начать соответствующие процедуры развертывания миротворческой операции ООН в Украине», - напомнил Порошенко.