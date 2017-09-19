"Распинаем мальчиков в трусиках, сейчас и тебя распнем": появилось видео визита консула РФ в суд по "делу 2 мая" в Одессе

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Опубликовано видео визита российского консула Александра Страхова в суд в Черноморское Одесской области, где рассматривалось дело "2 мая". Запись на своей странице в Facebook показал активист Сергей Стерненко.

"Вы - представители страны-оккупанта", "Ваши войска на Донбассе, ваши войска в Крыму", "Идите отсюда", "Распинаем мальчиков в трусиках, сейчас и тебя распнем" - заявили люди, обращаясь к консулу РФ.

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По словам Стерненко, Страхов пришел на заседание суда вместе с помощником.

"После непродолжительной беседы с активистами он решил уехать, но по дороге еще выяснилось, что у его помощника в кармане есть оружие, которое в ходе событий он передал консулу", - рассказал активист.

Впоследствии полиция эвакуировала представителя страны-агрессора, и тот уехал с места происшествия.

Как сообщал УНИАН, Стерненко ранее заявлял, что к зданию суда, где 18 сентября оправдали фигурантов дела о трагедии 2 мая в Одессе прибыл российский консул Александр Страхов.