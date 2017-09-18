Дело 2 мая: после приговора суда полиции пришлось "спасать" российского консула и его вооруженного помощника (фото)

К зданию суда, где оправдали фигурантов дела о трагедии 2 мая в Одессе прибыл российский консул Александр Страхов. Об этом в Facebook сообщил активист Сергей Стерненко.

Согласно его сообщению, российский консул прибыл вместе с вооруженным помощником. Однако, впоследствии их эвакуировала полиция.

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«Приехал российский консул. Страхов Александр Николаевич. Обновлено: Его помощник был вооружен. Обновлено 2: полиция их эвакуировала и они убежали», - написал Стерненко.

Как сообщал УНИАН ранее, суд города Черноморск (бывший Ильичевск Одесской области признал невиновными подозреваемых в деле о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе.

Из 19 фигурантов, которые находятся на скамье подсудимых, пятеро содержались в СИЗО - россияне Евгений Мефедов и Максим Сакаулов, а также украинцы - Сергей Долженков, Сергей Корчинский и Владислав Романюк. Пятерых фигурантов, которые находились под стражей, освободили. Оправдательный приговор коллегия судей под председательством Филиппа Журавля зачитывала несколько часов. Суд констатировал, что убедительных доказательств вины обвиняемых Сергея Долженкова и других прокуратура не предоставила: «Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину».