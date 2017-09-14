РосСМИ утверждают, что ГПУ назвала организаторов убийства Вороненкова

В поступившем в Москву ответе ГПУ на запрос по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова якобы говорится о том, что организаторами преступления называются "вор в законе" Владимир Тюрин (Тюрик) и банкир, работавший последнее время в Крыму. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на собственный источник.

Так, в ответе ГПУ на запрос организаторами убийства, как утверждают источники издания, названы два человека. "Первый — это Владимир Тюрин, бывший супруг Марии Максаковой, которая потом вышла замуж за Вороненкова. Второй — владелец банка, работающего в Крыму", - говорится в сообщении.

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Кроме того, указаны даты, когда они якобы встречались на оккупированном полуострове для обсуждения подготовки преступления.

"Дальше идут сведения о тесных связях Тюрина и банкира с криминальным миром и российским спецслужбами. Все ведется к тому, что данные два лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников этих спецслужб", — рассказал собеседник агентства.

На данный момент с ответом ГПУ работают, информация сопоставляется с данными, полученным СК РФ и российскими оперативниками.

Как сообщал УНИАН, Вороненков переехал в Украину вместе с женой Марией Максаковой и получил украинское гражданство.

15 февраля Луценко заявил, что Вороненков является важным свидетелем по делу о государственной измене экс-президента Януковича.

23 марта Вороненкова убили в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что киллер - гражданин Украины Павел Паршов, 1988 года рождения. По данным Геращенко, Паршов родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами. Позже в СБУ заявили, что еще выясняют, был ли Паршов агентом ФСБ РФ.

4 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находится в России, причастен к преступным кругам и имеет "живые контакты" со спецслужбами РФ.