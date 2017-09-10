Пассажиров "Интерсити", в котором находится Саакашвили, решили отправлять в Украину на автобусах

Пассажирам поезда «Интерсити», которым до Львова планирует добраться Михеил Саакашвили и который задерживается в польском Перемышле, нужно обратиться к дежурному вокзала. Для пассажиров будут организованы автобусы, которые доставят их в Украину. Об этом сообщила по громкой связи стюард поезда.

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Также указали в объявлении, что стоимость билетов пассажирам вернут уже в Украине. Однако, время, когда пассажиры смогут на автобусах добраться до Украины неизвестно.

Ситуация в поезде в связи с задержкой напряженная.