Пассажиров "Интерсити", в котором находится Саакашвили, решили отправлять в Украину на автобусах
15:48, 10 сентября 2017Политика
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В объявлении стюард отметила, что поезд задерживается в связи со сложившейся ситуацией. Однако, не уточняет, какой именно.
Пассажиров поезда просят обратиться очередного вокзала / фото Егор Фирсов
Пассажирам поезда «Интерсити», которым до Львова планирует добраться Михеил Саакашвили и который задерживается в польском Перемышле, нужно обратиться к дежурному вокзала. Для пассажиров будут организованы автобусы, которые доставят их в Украину. Об этом сообщила по громкой связи стюард поезда.
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Также указали в объявлении, что стоимость билетов пассажирам вернут уже в Украине. Однако, время, когда пассажиры смогут на автобусах добраться до Украины неизвестно.
Ситуация в поезде в связи с задержкой напряженная.
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