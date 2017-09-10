Вблизи пункта пропуска "Краковец" полиция задержала более сотни человек

Вблизи пункта пропуска «Краковец» на украинско-польской границе полиция задержала более сотни человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«Более ста человек в камуфляжной форме, которые двигались в сторону украинско-польской границы, были остановлены сотрудниками полиции для проверки и доставлены в отделение полиции. Личности задержанных устанавливаются и выясняются причины их пребывания в районе пункта пропуска «Краковец», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время проверки правоохранители обнаружили у них газовые баллончики, стартовый пистолет, а также металлические предметы. Четверо из доставленных в отделение полиции имеют судимость. Все они - жители других регионов Украины. Среди задержанных - студенты, а также трое несовершеннолетних.

«Сейчас правоохранители принимают от них объяснения. В отношении организатора мероприятия будет составлен административный протокол о нарушении установленного порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций», - заявили в МВД.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в отношении ранее задержанной на ПП «Краковец» активистки одного из общественных движений будет составлен админпротокол за мелкое хулиганство.