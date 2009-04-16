Пресс-конференция: «Запрещение игорного бизнеса как антиобщественного и аморального явления - требование времени!»

17 апреля в 12.00 в пресс-центре («press-point») Верховной Рады Украины (ул. М. Грушевского, 5, второй этаж) состоится пресс-конференция на тему: «Запрещение игорного бизнеса как антиобщественного и аморального явления - требование времени!».

В пресс-конференции примут участие народный депутат Украины (Партия регионов) Григорий СМИТЮХ, народный депутат Украины (БЮТ) Валерий ПИСАРЕНКО, народный депутат Украины (Партия регионов) Эльбрус ТЕДЕЕВ, народный депутат Украины (БЮТ) Владимир БОНДАРЕНКО, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева», основатель гражданской инициативы «Нет игровым автоматам!» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, ведущая социального проекта «Найдем выход» «Первого» канала Наталия РОЗИНСКАЯ, ведущая студии прямого эфира «Крещатик, 26» Киевской государственной региональной телерадиокомпании Юлия СОЛОХА.

Участники пресс-конференции обсудят ситуацию с игорным бизнесом в Украине, которая стала позорным и разрушительным явлением экономической и социальной жизни и превратилась в настоящую национальную беду.

«В нынешних условиях в украинском обществе нужно вести речь не об урегулировании и не о благоустройстве, а о запрещении игрового бизнеса как аморального и антиобщественного явления», - уверены организаторы конференции.

Напомним, что 26 марта 2009 г. народными депутатами Украины Григорием СМИТЮХОМ (Партия регионов), Валерием ПИСАРЕНКО (БЮТ) подан проект Закона Украины «О запрещении игорного бизнеса в Украине» (№ регистрации 4268). Этот законопроект включен в повестку дня сессии Верховной Рады Украины 14 мая в 2009 г.

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