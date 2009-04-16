Рекапитализация банков станет самой масштабной государственной аферой?

Процесс рекапитализации банков может превратиться в самую масштабную государственную аферу, пишет еженедельник «Комментарии».

Аналитики, опрошенные изданием, считают не случайным отсутствие четкой процедуры докапитализации банков и промедление с финансовой помощью проблемным финучреждениям. И связано это не только с нехваткой необходимых на то средств в казне.

Некоторые из владельцев финучреждений, которые фигурируют нынче в списке претендентов на государственную помощь, обратились к НБУ лишь после того, как «вытрясли» из своих банков все до копейки. Примером может служить банк «Надра», который мгновенно «истратил» не только собственные деньги, но и более 7 млрд. грн., которые Нацбанк выделил как рефинансирование. Подобные факты не могли остаться вне поля зрения чиновников банковского регулятора, отмечает еженедельник «Комментарии».

«Однако в Нацбанке притворяются «подслеповатыми», причем вряд ли бескорыстно. Не исключено, что до сих пор нет полного перечня претендентов на капитализацию за счет государства именно потому, что в НБУ ожидают других запоздалых кандидатов, которые сейчас «сбрасывают» активы в надежде впоследствии получить государственные вливания. Поэтому в перспективе перечень Нацбанка может пополниться достаточно неожиданными кандидатами», - допустил заместитель председателя правления одного из отечественных банков.

Вероятно, что чиновники и дальше медлили бы с началом процесса рекапитализации, позволяя банкирам вымывать средства из финучреждений, если бы не неотложная необходимость выполнять требования МВФ.

Если же правительство получит средства от МВФ, а речь идет о 5,6 млрд. долларов, это откроет новые возможности для масштабных валютных спекуляций, как это уже было после получения в ноябре первого транша кредита МВФ (почти 4,5 млрд. дол.), замечает издание.

Тогда, как сообщала премьер Юлия ТИМОШЕНКО, за предоставление рефинансирования чиновники НБУ получали откаты в размере от 3 до 7% от суммы кредита. Львиная доля полученных средств сразу переводились банкирами в СКВ. Причем покупали ее по хорошему курсу, впоследствии сбывая втридорога. Именно после этого, в декабре прошлого года состоялся первый мощный скачок курса доллара - с 7,4–7,6 грн./дол. он почти достиг 10 грн./дол. Не исключено, что сценарий могут и повторить, резюмирует издание.