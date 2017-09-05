Бесперспективный пиар-ход: экс-глава МИД раскритиковал заявление Путина о миротворцах на Донбассе

Руководитель центра исследований России, министр иностранных дел Украины (2007 - 2009 годы) Владимир Огрызко называет заявление президента РФ Владимира Путина о введении миротворцев ООН на линию разграничения в Донбассе пиар-ходом, который не имеет никаких перспектив. Об этом Огрызко заявил в комментарии УНИАН.

«Стоит ли воспринимать эти заявления всерьез? Думаю - не стоит. Ничего такого, что могло бы в интерпретации Путина этой миротворческой миссии содействовать урегулированию на Донбассе, нет. Это попытка, с одной стороны, отреагировать на инициативу Украины о такой миротворческой миссии, а с другой стороны - под этой «шапкой» провести то, что он пытается делать последние три года. То есть фактически назначить эти бандобразования «ДНР», «ЛНР» сторонами конфликта, вывести Россию из-под любого удара, она миротворец, а не участник конфликта, и показать своему населению, что он якобы борется за урегулирование ситуации, как он говорит, на востоке Украины», - сказал экс-министр.

По словам Огрызко, это предложение новое только по форме, но не по содержанию. «Такая инициатива в Совбезе ООН не будет иметь перспектив, потому что там будет представлена позиция нашего государства, а он, очевидно, не может принять линию разграничения в Донбассе как границу Украины, поскольку она проходит по линии российско-украинской государственной границы. Это очевидно для всего цивилизованного мира», - подчеркнул дипломат.

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«Если говорить о введении миротворческой миссии ООН на Донбассе, то речь идет именно о контроле этой международной миссии именно за государственной украинско-российской границей, а не охрана миссии ОБСЕ. Это вообще или непонимание того, что такое миротворческая миссия, или сознательное искажение этого понятия. Думаю, что это второе», - подчеркнул Огрызко.

По его убеждению, шансов на то, что такая резолюция пройдет, нет. «Единственное, что потом российская пропаганда обвинит Украину в том, что она отказалась от очередного российского мирного плана. Нам не привыкать, война, в том числе идеологическая, продолжается. Украине, по моему убеждению, следовало еще как минимум несколько раз очень четко и ясно поставить акценты в Совете безопасности ООН о том, что происходит на Донбассе и в Крыму и каким образом эти проблемы надо решать», - отметил бывший министр.

Экс-глава МИД считает, что таким заявлением Путин хочет опередить украинскую инициативу по развертыванию миротворческой миссии на Донбассе. «Это еще раз говорит о том, что это пиар-ход, за которым нет ни одного реалистичного продолжения, если говорить о настоящем решении проблемы, а есть желание снять с себя ответственность, а срыв этого пиар-хода положить на Украину, это рассчитано абсолютно логично», - резюмировал Огрызко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 сентября, Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Он, в частности, отметил, что размещение миротворцев ООН или людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, «вполне уместно». «Не вижу здесь ничего плохого, наоборот считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины, но, разумеется, речь может идти о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Второе: эти силы должны находиться на линии разграничения, а не на каких-то других территориях. Третье: решение этого вопроса должно состояться не иначе как после разведения сторон и отвода тяжелой техники», - заявил Путин.

Он отметил, что это не может быть решено без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

22 августа президент Украины Петр Порошенко сообщил, что намерен в сентябре представить на заседании Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» подчеркнул необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета Безопасности ООН. «Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается довольно трудно. Все упирается в категорическое нежелание РФ установить мир на Донбассе, более того - категорическое нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, что вода камень точит, поэтому идею с миротворцами я собираюсь в следующем месяце представить в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН», - сказал Порошенко.