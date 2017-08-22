Порошенко представит на сессии ГА ООН идею о вводе миротворцев на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о введении миротворческой миссии на Донбасс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время церемонии открытия здания Луганского областного академического музыкально-драматического театра после капитального ремонта в Северодонецке.

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Он напомнил, что 24 июля во время предыдущих телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» он подчеркнул необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета Безопасности ООН.

«Это гарантия того, что на Донбассе прекратят стрелять, гарантия того, что Россия прекратит поставлять боевиков и выведет свои регулярные подразделения, уберет оружие, которое она поставила для того, чтобы убивать украинцев», - сказал Порошенко.

«Как только Россия уберет войска - нет у нас ни повода для конфликтов, ни повода для дискуссий», - подчеркнул глава государства.

«Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается довольно трудно. Все упирается в категорическое нежелание РФ установить мир на Донбассе, более того - категорическое нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, что вода камень точит, поэтому идею с миротворцами я собираюсь в следующем месяце представить в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН», - сказал Порошенко.