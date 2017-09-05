Путин пригрозил атакой на "другие зоны конфликта", если США предоставят Украине оружие

Если США поставят оружие в Украину, то российские боевики, контролирующие Донбасс, могут направить свое оружие в другие «зоны».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент РФ Владимир Путин сказал на пресс-конференции в Китае.

«Это суверенное решение (отправка летального оружия Украине – УНИАН) США - кому продавать оружие или поставлять бесплатно, и той страны, которая является реципиентом этой помощи. Мы на этот процесс повлиять никак не сможем», - сказал Путин.

По его словам, «есть международные правила и подходы: поставка оружия в зону конфликта не идет на пользу умиротворению, а только усугубляет ситуацию».

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«Если это произойдет в данном случае, то принципиально это решение ситуацию не изменит, вообще никак не повлияет на изменение ситуации, но количество жертв, безусловно, может увеличиться», - уверен Путин.

«Хочу подчеркнуть, чтобы всем было понятно: ничего не поменяется», - пообещал президент РФ.

«Есть еще один момент, на который следует обратить внимание: кто вынашивает подобные идеи. Это заключается в том, что у самопровозглашённых республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны – у националистических батальонов и так далее. И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, будет трудно сказать, как будут поступать провозглашённые республики. Может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них», - сказал Путин.