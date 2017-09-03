Путин отказался принимать участие в Генассамблее ООН

Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует участвовать в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в сентябре.

Об этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил в комментарии РИА Новости.

Читайте такжеДля Путина война на Донбассе является рычагом давления на Европу - Турчинов

"Нет. Участие президента РФ не планируется", - сказал он.

Генассамблея ООН откроется 12 сентября. С 19 сентября начнутся обсуждения общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня.

Отмечается, что ранее агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп, который собирается выступить на Генассамблее ООН с речью, планирует обсудить в Нью-Йорке 18 сентября с мировыми лидерами реформу ООН.

По данным агентства, политики будут приглашены на встречу, если подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом к генсеку ООН Антониу Гутеррешу "начать эффективную реформу". В частности, в документе говорится о сокращении численности сотрудников, в том числе основных органов ООН.