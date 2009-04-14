В БЮТ не хотят открытых списков - переизберутся лишь единицы

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) скептически оценивает перспективу введения системы партийных открытых списков на выборах в Верховную Раду Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе А.ФЕЛЬДМАНА, депутат-БЮТовец считает, что многие политики и простые граждане при поверхностной оценке этой инициативы “очарованы словом «открытые списки» и не оценивают многочисленных нюансов”.

«Нюанс первый: как депутат, привязанный к конкретной территории, будет выполнять свои обязательства, если он не является бизнесменом, не является членом команды губернатора, мэров, председателей райадминистраций? Откуда он возьмет средства, например, на газификацию сел или строительство дорог? Нюанс второй: как депутат будет отстаивать конкретные интересы своего местного избирателя, если Регламент ВР к этому не приспособлен. Например, сегодня региональное депутатское объединение «За Харьковщину!» с правовой точки зрения является «клубом по интересам» и имеет меньше прав и полномочий, чем группа по межпарламентским связям «Украина-Зимбабве». Нюанс третий: конкретная конфигурация системы открытых списков. На практике вариантов такой системы может быть бесконечное количество - от практически мажоритарной системы до почти полностью партийной», - отмечает А.ФЕЛЬДМАН.

По его мнению, реально к введению системы открытых списков с акцентом на прямую ответственность депутатов перед людьми украинский политикум еще не готов.

«Принципы построения работы в КПУ не рассчитаны на «заземление» депутатов. В Блоке Литвина, кроме лидера, по системе открытых списков смогут избираться разве что несколько человек. «Наша Украина» и «Единый Центр» имеют сильных кандидатов только в Западной Украине. Партия регионов по системе открытых списков тоже не наберет больше голосов, чем имеет сегодня. Что касается БЮТ, то из нынешних харьковских депутатов по открытым спискам смогут переизбраться лишь единицы», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

Чтобы система открытых списков начала нормально работать в Украине, необходимо, по словам народного депутата, дополнительно разрабатывать изменения к Регламенту ВР и открывать возможности для работы депутатских региональных объединений, которые должны быть чем-то средним между комитетом и депутатской группой.

Кроме того, необходимо создавать четкие механизмы взаимодействия депутатов ВР с областными, городскими, районными и поселковыми советами, закладывать специальные статьи в государственном бюджете, пересматривать режим работы парламента с учетом того, что большую часть времени депутаты должны будут проводить в регионах и так далее.

А.ФЕЛЬДМАН также считает, что, скорее всего, в нынешних условиях будет выбран чисто демонстративный вариант системы открытых списков, при котором общий результат партий будет считаться не сразу в целом, а на основе суммы процентов в регионах, то есть изменится лишь принцип подсчета голосов.