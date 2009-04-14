Нет такой цены, которую Ющенко не заплатил бы за уничтожение Тимошенко?

Политические эксперты считают, что в непринятии антикризисных законопроектов заинтересован Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Об этом они заявили УНИАН, комментируя невнесение в повестку дня Верховной Рады Украины законопроектов, которые касаются сотрудничества с Международным валютным фондом.

В частности, заместитель директор Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что "уже существует определенная договоренность между Президентом и Партией регионов, или Президент с помощью своих депутатов сам все делает для того, чтобы провалить эти законы, и таким образом не дать возможности правительству бороться с кризисом. Результатом этого, по замыслу, должны стать внеочередные парламентские выборы". По его мнению, принятие законов зависит от того, насколько будет поднята шумиха по поводу провального голосования и как отреагирует сам Президент.

Президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ отмечает, что политическая элита должна забыть о своих внутрипартийных, межпартийных и межполитических выяснениях отношений и принимать решения в интересах страны. Понятно, что Украине как государству необходим следующий транш кредита МВФ. Нужно поддерживать стабильность банковской системы. Без этих денег нам будет очень тяжело.

По словам И.ЖДАНОВА, сегодняшнее голосование показало, что элита не готова объединяться. "Мы это констатируем в сотый раз, а представители Партии регионов, коммунистов сидят «в кустах» и не голосуют. Это при том, что они понимают нужность этих денег. Они действуют по принципу: чем хуже, тем лучше".

Особого внимания заслуживает позиция части фракции НУ-НС, говорит эксперт. "Это такая, по моему мнению, очень лицемерная позиция. Большая часть фракции ориентируется на Президента. Вчера ЮЩЕНКО призвал голосовать за законы. А сегодня эти люди не отдали свои голоса. Это или лицемерие, или кощунство".

По мнению И.ЖДАНОВА, учитывая, что это была вторая попытка проголосовать за законы, то они вряд ли будут приняты в данном политическом формате. "Нужно менять политический ландшафт и создавать мегакоалицию. И тогда голосов в хватит и для кадровых решений, и для более принципиальных вопросов", - считает эксперт.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ думает, что за кулисами переговоров об этом голосовании есть какие-то более существенные вопросы, которые до сих пор не согласованы между БЮТ и Партией регионов. Именно поэтому ПР отказывается голосовать. "Это давление на БЮТ с тем, чтобы заставить Юлию ТИМОШЕНКО пойти на определенные уступки в переговорах о чем-то другом", - считает эксперт.

Что касается так называемой «проющенковской» части НУ-НС, то, по словам М.ПОГРЕБИНСКОГО, "в действительности В.ЮЩЕНКО даже не влияет на позицию Виктора БАЛОГИ. Я не думаю, что он сказал ребятам: «Нет, вы не голосуйте!». Думаю, он ничего не говорил и считает, что достаточно кому-то что-то пообещать и публично об этом сказать, но никакой работы с депутатами он не проводил. А БАЛОГА играет в свою игру. Ему нужно довести ситуацию до «тупика», чтобы сделать возможными досрочные парламентские выборы".

Политтехнолог, директор центра «Социополис» Владимир ПОЛЯКОВ считает, что неголосование представителей «Единого центра» и депутатов «За Украину!», которые во фракции НУ-НС представляют «группу почитателей» Президента, свидетельствует о том, что В.ЮЩЕНКО вообще не заинтересован в получении транша МВФ.

Сегодня мы в очередной раз увидели, что В.ЮЩЕНКО на словах выступает за консолидацию политических сил для получения для украинской экономики второго транша кредита МВФ, а на деле оказывается, что депутаты, которые ориентируются исключительно на Президента и В.БАЛОГУ, в сессионном зале не голосуют за антикризисные законопроекты. Выглядит, что команда В.ЮЩЕНКО своими действиями фактически разрушает страну. Кроме этого, мы в очередной раз увидели координированные совместные действия В.ЮЩЕНКО и Партии регионов, которые тоже не принимали участия в голосовании за законопроекты, говорит В.ПОЛЯКОВ.

По его мнению, в такой ситуации правительству остается действовать по собственному усмотрению для преодоления негативных последствий кризиса. Принятие необходимых антикризисных решений возможно лишь силами коалиции. Президент не только не помогает Кабмину, а своими действиями разрушает такие важные договоренности с МВФ, нанося вред имиджу страны в глазах западных партнеров, считает В.ПОЛЯКОВ.

Директор Центра политического маркетинга Василий СТОЯКИН заявил: "Создается впечатление, что нет такой цены, которую бы В.ЮЩЕНКО не заплатил за уничтожение Ю.ТИМОШЕНКО. Иначе говоря, ради этого он готов пожертвовать всем – не только Украиной, но и даже собственной пасекой". По мнению В.СТОЯКИНА, "В.ЮЩЕНКО сознательно вводил в заблуждение миссию МВФ, потому что и не собирался содействовать принятию этих законопроектов. Цель Президента – отрезать правительство от кредитных ресурсов и не допустить ни одной копейки заимствований, необходимых для преодоления кризиса. Между тем Партия регионов последовательно отрабатывает свою собственную версию разруливания кризиса. То есть сознательно доводят правительство до неспособности решать проблемы страны, к его отставке и роспуску парламента. Очевидно, что делают они это в сотрудничестве с Секретариатом Президента. Это наиболее реальный политический вариант".

Он подчеркнул, что представители ПР Николай АЗАРОВ и Ирина АКИМОВА постоянно критикуют правительство за сотрудничество с МВФ. "Я не знаю есть ли у Партии регионов рецепты, как не допустить дефолта без денег МВФ. Думаю, что нет", - сказал эксперт.

Директор Центра политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО говорит, что еще вчера было известно, что голосов за эти законопроекты нет. Скажем так, анонимные источники из команды Президента тоже говорили, что не имеют желания поддерживать законопроекты. Партия регионов пока демонстрирует свою оппозиционность. Н.АЗАРОВ открыто заявил В.ЮЩЕНКО и в эфире «Свободы слова», что «регионалы» не будут голосовать.

По словам В.ФЕСЕНКО, "то, что сейчас проходят определенные консультации и переговоры между БЮТ и ПР, то сегодняшнее голосование засвидетельствовало, что они еще далеко не завершены. А если они не завершены, то нет и результатов. Есть шанс, что некоторые законопроекты могут быть приняты после определенной доработки".