БЮТ считает, что Ющенко сегодня отомстил народу Украины

Фракция БЮТ обвиняет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в срыве голосования за законопроекты, направленные на сотрудничество с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом от имени фракции заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

«Сегодня, 14 апреля, при прямом и очевидном указании Президента ЮЩЕНКО были провалены антикризисные проекты законов», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что эти законопроекты были согласованы с мировыми финансовыми организациями, однако «Президент дал прямое указание части депутатов, которых он лично контролирует, не голосовать за указанный пакет».

По мнению фракции БЮТ, такая позиция не достойна главы государства. «Именно сегодняшнее голосование открыло настоящее лицо Президента ЮЩЕНКО, его истинную суть», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

По его словам, это сознательная политика Президента и его своеобразная месть народу за нелюбовь и разочарование в Президенте. При этом И.КИРИЛЕНКО отметил, что если бы парламентом не была установлена дата президентских выборов – 25 октября, то фракция БЮТ уже сегодня проголосовала бы за начало процедуры импичмента Президенту.

Фракция БЮТ требует от правительства и премьер-министра немедленно и безотлагательно принять решения Кабинета министров, необходимые постановления и создать условия для прихода в Украину финансовой поддержки.

«Что касается господина ЮЩЕНКО, то после такого поступка мы уже не просим его ни цементировать парламентские силы, ни поддерживать антикризисные законы, ни консолидировать политические элиты. У нас единственная просьба к нему – никогда больше не говорить высокие слова об интересах нации», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины снова не включила в повестку дня работы парламента законопроекты, которые касаются сотрудничества с Международным валютным фондом.

При включении данных законопроектов в повестку дня голосовали в полном составе фракции БЮТ и Блока Литвина, но фракция НУ-НС голосовала лишь частично, поэтому голосов не хватило.

Как объяснил народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО, депутаты от группы «За Украину», которая входит в состав фракции НУ-НС, не голосовали за внесение в повестку дня этих законопроектов, поскольку они несут угрозу для определенных секторов экономики.