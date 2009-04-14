ПР открещивается от коалиции с БЮТ, но депутатам никто не запрещает...

Фракция Партии регионов не ведет никаких переговоров о создании коалиции с БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат от фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Переговоров нет, но консультации между депутатами могут идти, потому что этого никто не запрещает», - сказал он.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, сейчас главное - это выход из кризиса, и потому для принятия важных решений желательно бы иметь конституционное большинство. «Желательно бы иметь конституционное большинство, чтобы никто не оглядывался и все принимали четкие прагматичные решения», - сказал он.

В то же время Б.КОЛЕСНИКОВ опроверг все заявления о якобы возможном силовом сценарии смены власти. «Если у кого-то есть факты, то нужно сообщить Президенту, председателю СБУ и генпрокурору, а не раздавать популистские интервью», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.