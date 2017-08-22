Лидеры Нормандской четверки сделали совместное заявление по итогам телефонных переговоров
По результатам телефонных переговоров лидеры государств Нормандского формата согласовали совместное заявление.
Президент Украины Петр Порошенко вечером 22 августа провел телефонный разговор с руководителями государств Нормандского формата. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
По результатам телефонного разговора лидеры государств Нормандского формата согласовали совместное заявление.
В частности, главы государств и правительств Украины, Франции, Германии и России "выразили решительную поддержку запланированному на 23 августа решению Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года".
"Лидеры выразили надежду, что это прекращение огня приведет к устойчивому улучшению ситуации по безопасности в интересах школьников и всего гражданского населения Донбасса. На основе устойчивого режима прекращения огня лидеры подтвердили персональную преданность дальнейшей имплементации Минских договоренностей", - говорится в заявлении.
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Также в пресс-службе президента отметили, что Порошенко сообщил о сегодняшнем посещение города Счастье на Луганщине и встречи там с представителями передовой базы СММ ОБСЕ, которая на постоянной основе базируется в Станице Луганской.
Президент Украины выразил полную поддержку ее круглосуточной работы в этом городе.
Президент Украины также призвал немедленно освободить всех украинских заложников, которые незаконно содержатся в плену.
Как сообщал УНИАН, последний телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата" состоялся 24 июля. Сообщалось, что по итогам этого разговора в конце лета должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств.