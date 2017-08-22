Лидеры Нормандской четверки сделали совместное заявление по итогам телефонных переговоров

Президент Украины Петр Порошенко вечером 22 августа провел телефонный разговор с руководителями государств Нормандского формата. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

По результатам телефонного разговора лидеры государств Нормандского формата согласовали совместное заявление.

В частности, главы государств и правительств Украины, Франции, Германии и России "выразили решительную поддержку запланированному на 23 августа решению Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года".

"Лидеры выразили надежду, что это прекращение огня приведет к устойчивому улучшению ситуации по безопасности в интересах школьников и всего гражданского населения Донбасса. На основе устойчивого режима прекращения огня лидеры подтвердили персональную преданность дальнейшей имплементации Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

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Также в пресс-службе президента отметили, что Порошенко сообщил о сегодняшнем посещение города Счастье на Луганщине и встречи там с представителями передовой базы СММ ОБСЕ, которая на постоянной основе базируется в Станице Луганской.

Президент Украины выразил полную поддержку ее круглосуточной работы в этом городе.

Президент Украины также призвал немедленно освободить всех украинских заложников, которые незаконно содержатся в плену.

Как сообщал УНИАН, последний телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата" состоялся 24 июля. Сообщалось, что по итогам этого разговора в конце лета должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств.