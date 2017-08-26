Порошенко обещает, что Украина будет отвечать критериям для членства в ЕС и НАТО

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина будет отвечать критериям, необходимым для членства в ЕС и НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев сегодня в Киеве.

Читайте такжеПраво Украины на полноценное членство в НАТО не может быть под вопросом - экс-заместитель генсека Альянса

«Уверен в том, что и в дальнейшем мы можем рассчитать на такую же координацию и взаимодействие со стороны ВКУ усилий нашего государства по защите суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства и реализации наших амбициозных европейских и евроатлантических целей, поскольку некоторые политики внутри страны и за ее пределами также не верят, что мы получим и перспективу членства в ЕС, и перспективу членства в НАТО», - заявил он.

«Мы преодолеем эти барьеры, мы изменим страну. Украина будет отвечать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство (в ЕС и НАТО - УНИАН). Мы продолжим наш европейский и евроатлантический путь», - добавил президент.